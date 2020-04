Лолита пожаловалась подписчикам на свою внешность

Мои дорогие подписчики! Хорошего всем психологического состояния! Никаких отчаяний! Мы двигаемся Все и Вместе только вперёд ???? Каждый день думаем и придумываем, как будем Жить после испытания самоизоляцией и вынужденным не присутствием на рабочих местах!! Вспоминайте, что ещё Вы умеете, помимо основной деятельности!! Поддерживаем друг друга Добрым Словом! Оно сегодня имеет особое значение! Спасибо за прибавление на странице ❤️❤️❤️

