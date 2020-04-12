Лолита пожаловалась подписчикам на свою внешность

Москва, 12 апреля. Певица Лолита пожаловалась на свой внешний вид подписчикам в Instagram. Артистка недовольна своей сединой.

Лолита Милявская опубликовала в социальной сети видеообращение, в котором пожаловалась, что в условиях самоизоляции ее внешний вид становиться все хуже. Она отмечает, что «корни отрасли и ногти пора сделать». Певица с нетерпением ждет того момента, когда закончится карантин, чтобы посетить салон красоты.

«Господи, когда же я закрашу седину, она уже лезет со всех щелей!» — недовольна своим внешним видом Лолита.

Она призвала подписчиков не падать духом из-за неудобств, вызванных режимом самоизоляции. Лолита пожелала поклонникам стойкого психологического состояния. Фолловеры также начали подбадривать знаменитость.

«Может быть седые волосы в моде будут после пандемии», — предположила @vkus_31. «Лолочка, а я вот на днях сама корни покрасила. Не так, как в салоне, но я вообще не парюсь», — рассказывает @elenanesm. «А я заставила мужа чтоб покрасил мне волосы. И получилось хорошо. Не ожидала даже», — делится своим опытом @muntyann_alena.

Недавно Лолита Милявская в эфире «Вечернего Урганта» призналась, что сделала пластическую операцию на лице. Певица решила воспользоваться вынужденным карантином, чтобы переждать, пока спадет постоперационная отечность. По ее словам, из-за вокала ослабевают и провисают мышцы на подбородке.