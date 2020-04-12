Блогер Лена Миро резко раскритиковала Бородину за публикацию теста на коронавирус

Москва, 12 апреля. Блогер Лена Миро подвергла резкой критике ведущую Ксению Бородину, опубликовавшую отрицательный тест на коронавирус.
Миро обвинила Бородину в слабых умственных способностях и упрекнула ее за посещение Крушавели. Блогер провела параллель между таким поведением и небезопасным сексом.
«Вам повезло: вы ВИЧ не подцепили. Однако, еще доподлинно не зная, что ВИЧ у вас нет, но понимая, что он у вас быть может, вы продолжили заниматься сексом без презерватива с другими людьми», — написала Миро.
Блогер высказала мнение, что люди, подобные Бородиной, склонны к хамству, если их критикуют.
О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в канун Нового года. COVID-19 быстро вышел за пределы Поднебесной.
Эпицентр заболевания переместился в Италию и Испанию. 10 апреля печальное лидерство по количеству погибших перехватили Соединенные Штаты. Дональд Трамп предсказал, что коронавирус унесет еще много жизней.
Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы. У народной артистки России диагностировали двустороннюю пневмонию. По имеющимся данным, тест на коронавирус дал отрицательный результат. С двусторонней пневмонией столкнулся и певец Лев Лещенко. Он признался, что многие коллеги безосновательно обвиняли его в заражении Надежды Бабкиной. Известно, что лечение обходится певице в 25 тысяч рублей ежедневно.
«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и заразил ее? Мы с ней три месяца не виделись!», — цитирует Лещенко «Газета.ru».