В ФМБА объявили о приборе для тестирования на COVID-19 за несколько минут

Москва, 12 апреля. Разработанный по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой прибор «ИнДикатор-БИО» позволяет проводить тестирование на коронавирус менее, чем за 30 минут. Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в пресс-службе Федерального Медико-Биологического агентства.

По словам собеседника ФАН, Скворцова еще два года дала поручение разработать автоматизированный прибор индикации и идентификации патогенных биологических агентов. Итогом работы стало появление прибора «ИнДикатор-БИО», разработанного в конце 2019 года Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И Пирогова (РНИМУ им. Н.И Пирогова) Минздрава России. Данное устройство, обладающее высокой чувствительностью, позволяет в течение получаса определить наличие в пробе возбудителя инфекции.

«Специалисты РНИМУ им. Н.И. Пирогова смогли разработать прибор, который не только в разы уменьшил время анализа, буквально до 30 минут, но и не требует специально оборудованной лаборатории, – рассказал проректор по научной работе РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.б.н., профессор РАН Денис Ребриков. — Это мобильный высокоскоростной прибор для экспресс-диагностики методом полиразмерной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени. Прибор может работать от небольшого аккумулятора и проводить тесты в полевых условиях».

Вместе с тем, в серийное производство. В соответствии с договором с РНИМУ им. Н.И Пирогова Троицкий инженерный центр изготовил 5 опытных образцов прибора, «ИнДикатор-БИО» прошедшего апробацию в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) Минздрава РФ, а также в подведомственных учреждениях ФМБА.

В пресс-службе ФМБА также рассказали о том, что в 2020 году в соответствии с поручением главы данного ведомства Федеральным научно-клиническим центром физико-химической медицины (ФНКЦ ФХМ) ФМБА России были созданы диагностические тест-системы. Одна из них, работающая на основе специальных микрофлюидных чипов, позволяет осуществлять тестирование на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Эта система подготовлена для применения в приборе «ИнДикатор-БИО».

Специалисты высоко оценили новое устройство, показавшее хорошую скорость работы и полную совместимость с тест-системами, которые дают возможность проверять биоматериал на наличие о возбудителя новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

«Сейчас время исследования биоматериала пациента на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 занимает 15-20 минут», — уточнили в пресс-службе ФМБА.

Напомним, что эпидемия COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Быстро распространившись за пределы этой страны, коронавирус был выявлен в большинстве стран мира. В связи с этим, ВОЗ объявила о пандемии данного заболевания.

Вместе с тем, пока нет точной информации, каким образом данной инфекции удалось преодолеть межвидовой барьер от животных к человеку. Наиболее вероятной эксперты считают версию, согласно которой COVID-19 вышел из одной из многочисленных биологических лабораторий США.