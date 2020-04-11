Вооруженный мужчина с сообщником задержан в аэропорту Амстердама

Амстердам, 11 апреля. Вооруженный мужчина задержан в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает военная полиция Нидерландов в Facebook.

Отмечается, что в Схипхол было направлено спецподразделение после того, как по экстренному номеру сообщили, что на прибывающем в аэропорт поезде, едет пассажир с оружием.

«Правоохранительные органы обнаружили мужчину, попадающего под описание, у него было обнаружено заряженное оружие. Он задержан вместе со спутником, ведется их допрос», — сообщают нидерландские правоохранители.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Мурманске был обнаружен и ликвидирован последователь «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), который намеревался совершить теракт. У него было найдено готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.