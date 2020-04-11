В Москве умерли 14 человек с коронавирусом

Москва, 11 апреля. В Москве на протяжении суток скончались 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что во всех случаях имели место сопутствующие заболевания.

«Среди умерших — пациенты от 52 до 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия, последствия инфаркта», — указано в сообщении.

В декабре 2019 года китайские власти уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. К настоящему моменту по всей планете подтверждена смерть более 108 тысяч человек. 106 летальных исходов зафиксировано в России.

Ранее стало известно, что печальное лидерство по числу жертв COVID-19 перешло к Соединенным Штатам. «Газета.ru» уточняет, что количество смертей перевалило за 18 тысяч.