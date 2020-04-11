США стали лидерами по количеству жертв COVID-19

Вашингтон, 11 апреля. США обошли Италию по количеству жертв COVID-19, сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу.

На данный момент в Соединенных Штатах зафиксирована 19 701 смерть, в Италии — 19 468. США также занимают первое место по количеству инфицированных — более 506,1 тыс. человек. Вылечились от коронавируса 29,3 тыс. пациентов. В Италии COVID-19 выявлен у 152,2 тыс. человек, выздоровели — 32,5 тыс. итальянцев.

10 апреля в Америке был зафиксирован самый высокий показатель смертности в сутки — скончались 2,1 тыс. пациентов.

Ранее стало известно, что президент Дональд Трамп дал указ администрации США оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса. Американская помощь предусматривает передачу медицинских и гуманитарных товаров, а также создание полевых госпиталей, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».