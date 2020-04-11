Наташа Королева сняла ролик в пикантном костюме

Москва, 11 апреля. Известная певица Наташа Королева сняла короткий ролик в откровенном костюме. Она присоединилась к популярному «челенджу».

На записи видно, что верхнюю часть исполнительницы прикрывает лишь подушка. Недавно Королева порадовала своих поклонников стойкой на голове. Обнаженная певица повернулась к зрителям спиной.

Также сообщалось, что в период вынужденной самоизоляции певица записывает на YouTube-канале сказки в собственном прочтении. Маски и фильтры помогают ей перевоплощаться в различных персонажей. Поклонники Королевой могут услышать в ее исполнении сказки «Репка», «теремок» и «Колобок». Цикл произведений Наташа назвала «Тусины сказки».

В октябре 2019 года Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на Украину. Артистка надеялась посетить могилу бабушки. Наташа Королева оказалась в числе первых российских исполнительниц, которым был запрещен въезд на Украину. В связи с этим она неоднократно выражала недоумение.

«Наверное, это песня о киевском мальчишке, или о маленькой стране, или тюльпаны, которые желтого цвета разлуки, так напугали своими призывами к экстремизму?!», — цитирует Королеву RT.

Ранее народная артистка России Надежда Бабкина вышла из комы. Певицу госпитализировали в частный медицинский центр с двусторонней пневмонией. По имеющимся данным, певицу протестировали на коронавирус. Анализ дал отрицательный результат. Подруга Бабкиной попросила ее поклонников о моральной поддержке, и выразила надежду, что певица вскоре пойдет на поправку.