Российские биологи сообщили об усилении потока пациентов с коронавирусом

Москва, 11 апреля. В клиники Федерального Медико-Биологического агентства за последние два дня стало поступать больше пациентов с коронавирусной инфекцией. Об это корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали в пресс-службе ФМБА.

По словам собеседника ФАН, с 6 апреля 2020 года ФМБА развернуло в Москве четыре федеральных центра для приема пациентов SARS-CoV-2.

«Это медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна (ФМБЦ им. А.И. Бурназяна) ФМБА России, научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России, научно-клинический центр высоких медицинских технологий (ФКЦ ВМТ) ФМБА России, национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии (НМИЦО) ФМБА России», — уточнил источник.

Как стало известно, ведомство выделило для приема больных с COVID-19 в своих четырех федеральных центрах максимальное количество коек — 1027. При этом все медучреждения ФМБА РФ не испытывают недостатка в необходимых врачебных кадрах, среднем и младшем медперсонале. Все центры снабжены средствами индивидуальной защиты и медикаментами.

«Важно отметить, что поступления пациентов с установленной новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, подозрениями на нее, а также с внебольничными пневмониями активизировались за последние два дня, — рассказали в ФМБА. — Так, только за последние сутки в федеральные центры ФМБА России поступило 347 пациентов. По состоянию на 11 апреля 2020 года общее число пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек. В реанимационных отделениях находятся 44 пациента, из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ».

Всего в данный момент в медучреждениях ФМБА РФ сейчас лежат 766 пациентов из 11 российских регионов с коронавирусом SARS-CoV-2, а также подозрениями на данное заболевание.

Напомним, что эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Несмотря на предпринятые властями Китая беспрецедентные карантинные меры, инфекция преодолела государственные границы. В конце января 2020 года коронавирус пришел в России. При этом в нашем стране, по мнению ученых, эпидемия пока идет по достаточно мягкому сценарию.

Между тем, пока точно не установлено происхождение данного вируса. По наиболее достоверной версии COVID-19 вышел из стен одной из американских биолабораторий.