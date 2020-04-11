Федун объяснил выгоду нового соглашения с ОПЕК для России

Москва, 11 апреля. Новая сделка с ОПЕК позволила России избежать негативных экономических последствий. Такое мнение высказал вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун.

Он подчеркнул, что сокращение добычи на 10−15 млн баррелей в сутки выгодно России.

«Добыча бы упала гораздо больше. У нас не было бы возможности отгружать нефть, кроме как на собственные заводы, а потребление крайне низкое в Российской Федерации, поэтому мы могли бы закрыть до 50% добычи», — сказал Федун.

В пятницу 10 апреля Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Договоренности начнут действовать с 1 мая текущего года.

Соединенные Штаты, Норвегия и Канада, хотя формально и не являются участниками сделки, сократят добычу на 5 млн баррелей.

Москва и Эр-Рияд договорились совместными усилиями бороться с негативными последствиями коронавируса на рынок нефти. К моменту начала переговоров кризис привел к почти полному заполнению мировых хранилищ.

Ранее главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович дал прогноз по дальнейшей динамике цен на нефть.

«Если между экспортёрами будет заключена полноценная новая сделка, в которую войдут как традиционные участники в лице России и Саудовской Аравии, так и новые — в лице, например, США, реакция рынка на такой формат соглашения может быть эмоциональной. Нефтяные цены могут устремиться к уровням $35 — 40 за баррель», — сказал специалист в беседе с RT.

Также президент России Владимир Путин призвал Вашингтон к сотрудничеству в условиях коронавируса.