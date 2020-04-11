Рогозин рассказал о разработке в РКК «Энергия» конкурента американскому «Ориону»

Москва, 11 апреля. В России в скором времени разработают два варианта нового пилотируемого космического корабля «Орел».

По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, разрабатываемый космический корабль «Орел» не является конкурентом для Starliner Boeing или Crew Dragon Илона Маска, предназначенных для ближнего космоса.

«Наш «Орел» — конкурент «Ориону». Это третий корабль, разрабатываемый американцами. Он нужен для полетов за пределы геомагнитного пояса земли. Он способен работать в условиях повышенной радиации, на второй космической скорости», — отмечает Рогозин.

Как он подчеркивает, это будет мощная машина с большим запасом топлива.

Глава «Роскосмоса» говорит, что РКК «Энергия» разрабатывает две версии «Орла» — тяжелую (для дальнего космоса) и облегченную (на низкую орбиту).

К 2023 году в России начнутся испытания пилотируемой ракеты «Ангара-А5П», в это же время пройдет тестирование «Орла» в версии для доставки космонавтов на орбиту МКС. Параллельно новый корабль будет «нагружаться» до тяжелой версии под полеты к Луне. «Орел» сможет доставлять на МКС четырех космонавтов, однако при необходимости, в нем можно будет установить шесть кресел. Вместе с этим идет разработка сверхтяжелой ракеты, которая отправит корабль к Луне.

Ранее RT сообщало, что «Роскосмос» рассматривает возможность участия в возобновлении пусков с морского космодрома «Морской старт» с 2024 года. В связи с этим корпорация поручила своим предприятиям проработать возможность участия в проекте.