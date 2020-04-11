Надежда Бабкина вышла из комы

Москва, 11 апреля. Народная артистка России Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы. Об этом сообщила ее близкая подруга Маргарита Королева.

По ее словам, певица дышит с помощью искусственной вентиляции легких. Королева выразила осторожный оптимизм. она утверждает, что состояние Бабкиной стабилизировалось, наблюдается положительная динамика.

«Сейчас уже медики выдохнули: ее состояние стало стабильным, с положительной динамикой. Наша задача сейчас — помочь Надежде своей позитивной энергией. Стержень у нее такой, что она победит любую заразу, но поддержка близких и поклонников сейчас очень важна», — цитирует подругу артистки kp.ru.

В свою очередь, исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин воздержался от комментариев. Он переадресовал все вопросы о состоянии здоровья Бабкиной в пресс-службу.

1 апреля Бабкина была госпитализирована с двусторонней пневмонией в частный медицинский центр. По имеющимся данным, тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Ранее двусторонняя пневмония была диагностирована у певца Льва Лещенко. СМИ сообщали, что исполнитель заразился коронавирусом, однако сам Лещенко утверждает, что причина воспаления легких не установлена. Он также отметил, что коллеги несправедливо обвинили его в заражении Надежды Бабкиной.

«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и заразил ее? Мы с ней три месяца не виделись!», — цитирует певца «Газета.ru».

Также стала известна стоимость лечения народной артистки России Надежды Бабкиной.