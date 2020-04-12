Сирия, 12 апреля. На юге Идлиба террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по позициям сирийской армии. В Ракке боевики «Демократических сил Сирии» обнаружили схрон террористов «Исламского государства»1 с взрывчаткой. В Дамаске была раскрыта «спящая ячейка» ответственная за последние теракты в столице. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели патрулирование и направили подкрепление к линии разграничения протурецких сил и курдских бандформирований в Хасаке; обезвредили группу боевиков, ответственных за серию терактов в Дамаске; отразили нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в покушении на боевика SDF в Дейр-эз-Зоре и подрыве автомобиля в Хасаке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились одного боевика при нападении неизвестных на востоке провинции Дейр-эз-Зор; провели рейд и арестовали двух несовершеннолетних в лагере «Аль-Хол» в Хасаке; зачистили схрон боеприпасов в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: приняла меры против раскола в рядах своих последователей и вернула в состав «совета шуры» Абу Малик ат-Тали; открыла огонь по опорным пунктам сирийской армии в Идлибе.

ВС Ирака: приступили ко второму этапу операции по поиску и ликвидации «спящих ячеек» ИГ на северо-западе Ирака.

Провинция Дамаск

Кабельный телеканал «Новостной портал Хомса» сообщил, что в столице Сирии городе Дамаск были арестованы четверо неизвестных, которые пытались установить самодельные бомбы. Силы внутренней безопасности заключили злоумышленников под стражу, после чего прибывшие на место саперы обезвредили СВУ. По информации агентства Rojava Network, группа задержанных в ходе следствия созналась, что несет ответственность за последние теракты в столице с использованием заминированных автомобилей. Так, 30 марта по их вине взрыв СВУ в машине к западу от столицы убил ребенка. 10 февраля СВУ детонировала у дворца бракосочетаний в районе аль-Меззе, тяжело ранив одного мирного жителя.

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о выявление еще шести случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 25, из которых пять человек уже выздоровели, двое умерли. Из-за распространения коронавирусной инфекции Дамаск принял решение продлить карантин в стране, школы и университеты будут закрыты до 2 мая.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостное агентство North Press Agency, турецкие войска открыли огонь из ракетных установок по укреплениям боевиков у поселков Харбуль и Джира аль-Самук. Позднее «Сирийская национальная армия» выпустила заявление о ликвидации пяти членов «Отрядов народной самообороны» (YPG) у деревни Басуфан. Позднее «Отряды народной самообороны» совершили нападение в зоне контроля ВС Турции и атаковали штаб-квартиру турецких военнослужащих в поселке Бюльбюль. В штабе в момент обстрела также находились силы союзной Анкаре «Сирийской национальной армии». По данным источника, при обстреле погибли три члена СНА, ещё один получил ранения.

В окрестностях Тель-Рифата турецкие войска открыли огонь по предполагаемым местам дислокации курдских боевиков. Как данным агентство SANA, были повредили дома гражданских лиц. Позднее подконтрольные Турции отряды «Сирийской национальной армии» обстреляли позиции иранских отрядов «Кудс» к северу от Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Член «Демократических сил Сирии» был ранен в результате стрельбы в деревне Сабха. По информации агентства Alk Habour, группа неизвестных на мотоциклах открыла огонь по боевику на улице, после чего скрылись с места преступления. Пострадавшего боевика направили в госпиталь в тяжелом состоянии. По информации местных источников, пострадавший мужчина ранее являлся террористом запрещенного в РФ «Исламского государства», и присоединился к SDF после того, как данный район заняли курдские боевики и силы международной коалиции во главе с США.

Провинция Даръа

По данным агентства Masar Press Net, в поселке Малиха «спящие ячейки» боевиков совершили нападение на КПП сирийской армии. Нападающие открыли огонь из автоматов по военнослужащим, после чего закидали блокпост ручными гранатами. Несколько военнослужащих были ранены. Нападение связывают с деятельностью бывших боевиков их состава распавшегося «Южного фронта». В 2018 году группировка пошла на перемирие с официальным Дамаском. Однако наиболее радикально настроенные боевики продолжили подпольную деятельность на юге Сирии с поддержкой от международной коалиции, силы которой дислоцируются в приграничной с Иорданией зоне на базе Ат-Танф

Провинция Идлиб

У гор Джебель аль-Завия боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по позициям САА, под удар также попали опорные пункты и склады боеприпасов у поселений Сафухан и Аль-Фатир. По огневым точкам террористов был открыт ответный огонь. По информации агентства Muraselon, ни одна из сторон конфликта не сообщила о раненных и пострадавших.

В ряды «Хайят Тахрир аш-Шам» вернулся бывший полевой комнандир Абу Малик ат-Тали. Несколько дней назад он заявил, что вышел из «совета шуры» и покинет группировку. Однако, как заявляет агентство South Front, после непосредственного разговора с главарем ХТШ Абу Мухаммедом аль-Джулани, ат-Тали принял решение вернуться. Информацию об этом подтвердил подконтрольный боевикам медиаресурс Enab Baladi. Ат-Тали ранее входил в состав запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»11. В период с 2012 по 2017 год он проявил себя как харизматичный руководитель, добившись места полевого командира в Западном Каламуне в период его оккупации террористами. Наиболее вероятно, что Ат-Тали покинул группировку из-за разногласий с Джулани, но его попросили вернуться в совет из опасения, что его уход повлечет раскол среди боевиков.

Провинция Ракка

Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» провели рейд в административном центре провинции городе Ракка. Как сообщает агентство ANF News, в ходе работ по обезвреживанию мин-ловушек, оставленных террористами запрещенного в РФ «Исламского государства», «Асайиш» обнаружили рядом с мечетью схрон. Из тайника было изъято 15 килограммов взрывчатых веществ, которые террористы использовали для изготовления СВУ.

Провинция Хасака

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» в очередной раз прогремел взрыв. Как сообщает новостной портал Alk Habour, инцидент произошел в административном центре провинции городе Хасака, где неизвестные лица заминировали автомобиль, припаркованный у штаб-квартиры сил безопасности SDF «Асайиш» в районе Аль-Зухур. «Асайиш» возлагают вину на «спящие ячейки» ИГ

В лагере беженцев «Аль-Хол» прошел очередной рейд с обысками. Как передает медиаресурс Euphrates Post, боевики «Асайиш» обыскивали палатки в пятом секторе лагеря, где содержатся жены и родственники террористов «Исламского государства». По неуказанным причинам, боевики арестовали двух несовершеннолетних.

Как сообщает агентство Rojava Network, патруль военной полиции ВС РФ был замечен в окрестностях города Камышлы, на севере провинции Хасака при патрулировании территорий на востоке.

Ирак

Новостное агентство Al Masdar, передает, что подразделения «Хашд Шааби» совместно с иракскими военнослужащими приступили ко второму этапу операции, направленной на поиск и ликвидацию «спящих ячеек» ИГ. Командующий «Хашд Шааби» Касем Муслех в интервью для телеканала Al-Sumaria заявил, что в рамках операции военнослужащие исследуют территории на границе с Иорданией и Саудовской Аравией, в долине Хауран и Сирийской пустыне. Особую сложность, по его словам, могут составить труднодоступные пустынные районы, где террористы успешно используют ландшафт местности как укрытие. По словам источника, в этом районе также множество пещер, в которых боевики прячутся во время авиаударов и воздушной разведки.

1 Организация запрещена на территории РФ.