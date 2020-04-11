Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 апреля. Певица Татьяна Буланова госпитализирована в одну из петербургских больниц, передал ФАН источник близкий к семье певицы.

Как сообщил источник Федеральному агентству новостей, Буланова обратилась за помощью после того, как почувствовала недомогание. Известно, что это никак не связано с коронавирусом.

Точный диагноз Булановой пока неизвестен. Как сообщают «Известия», у певицы подозрение на инсульт. На данный момент знаменитость осматривают специалисты.

51-летняя Татьяна Буланова является двукратной обладательницей Национальной премии «Овация». В 2004 году певице присвоили звание Заслуженной артистки России. Пик популярности исполнительницы пришелся на 1990-е годы. Среди наиболее узнаваемых песен Булановой «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет», «Как бы не так».

В конце февраля сообщалось, что две поклонницы Булановой устроили драку на концерте в Рязани. Инцидент произошел во время концерта «Легенды 80-х и 90-х», где певица выступала в качестве специального гостя. Причиной потасовки стало выгодное место для фотографирования в первых рядах. Фанатки хватали друг друга за волосы и толкались. Разнять их удалось стоявшему рядом мужчине. Татьяна Буланова призналась, что во время выступления происходящее в зале не заметила. Но ее очень расстроило видео с потасовкой. По ее словам, она бы остановила концерт, если бы сразу заметила дерущихся женщин.