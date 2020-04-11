Советские ценности помогут России сократить количество заболевших коронавирусом

Слова из песни Роднополисов характеризуют жизнь российских регионов и так называемых «ватников», которых так не любит «pro-двинутая» столичная общественность. В эпидемию для российского человека пригодились две вещи, которые были главными показателями благосостояния в СССР. Сколько нам не прививали демократию и западный стиль жизни, традиции отцов остаются в сердце.



Автомобиль – самое необходимое средство в эпидемию, чтобы избежать поездок в общественном транспорте и такси. Для советского человека автомобиль всегда был роскошью, а не просто средством передвижения. Машину было очень сложно купить, надо было стоять в очереди, либо покупать на вторичном рынке в 2-3 раза дороже нового авто! Волга по нынешним деньгам стоила пару миллионов, но жители юга перекупали ее по цене нового Порше! Кто жил в панельных пятиэтажках на Парковых улицах Москвы, тот помнит, что на «хрущевку» с 70-ю квартирами планировалось 4 (!) парковочных места. Машину можно было поменять на квартиру, а гараж часто стоил дешевле авто и был «вторым домом» советского автомобилиста.

По этой причине в каждой российской семье до сих пор есть, как минимум один авто, в регионах и больше у тех, кто может позволить стараются покупать на каждого члена семьи. Сколько меня не убеждали современные московские друзья, что пора, как в Нью-Йорке пересесть на метро, такси и каршеринг. Я, как и другие автомобилисты, несмотря на платные парковки и сокращение парковочных мест, не пересел полностью на общественный транспорт, сейчас абсолютно не жалею.



Грядка, дача или как теперь модно – «загородный дом» был в СССР еще более распространенным явлением, чем авто. Самые счастливые дачники ехали на грядку на Жигулях, остальные на городских и заводских автобусах, так как часто конкретный поселок выдавался сотрудникам определенного завода или НИИ. Советские интеллигенты без зазрения совести проводили выходные в позе буквы «зю» с тяпками и лопатами. Кроме отдыха с детьми и труда на земле, который древние греки считали оздоравливающим, советские люди боролись с самым главным – дефицитом витаминов. Собственные закрутки, картошка, ягоды делали советского человека здоровым и уверенным в завтрашнем дне. Эта привычка спасла многих людей в «святые» девяностые, когда есть было нечего, а Немцов и Чубайс продавали российские СМИ и компании связи Джорджу Соросу, чтобы расплатиться с шахтерами по зарплате. Я отлично помню, что в сезон картошки машины в нашем дворе ставить было некуда, везде сушили «картофан» на зиму. Позже тренд советского человека переняли современные олигархи, многие из которых завели агрохолдинги, виноградники и подсобные хозяйства для собственного пропитания. Сейчас в столице не зазорно, а вполне хайпово нарядить официанток в кокошники и провести светский раут под картошечку и наливку с собственной фермы. Можно с уверенностью сказать, что не только учителя ушли в агробизнес по советам Дмитрия Анатольевича.

Кроме того, сейчас возможность уехать на дачу спасает российского человека о необходимости сидеть в городе и рисковать заболеть. Также дача спасает от желания начать душить своих родных и близких, так как самоизоляция на 40-50 квадратных метрах всей семьей не только сближает, но и приводит к психическим расстройствам и является не самой простой задачей. Подтверждено китайцами — количество разводов после карантина в Китае резко увеличилось. Тимати в своей песне сатирически пел о том, что его сосед поставил на даче забор, а он купил новый Lamborghini Aventador. Теперь сосед гуляет по даче и жарит шашлык, а Тимати возит чик. Обе вещи полезные, но соседу сейчас явно веселее.



Как ни крутите, а традиции СССР позволят нашим гражданам более комфортно пережить самоизоляцию, чем многим жителям Европы и Нью-Йорка, которые отказались от авто по указу Греты Тунберг и живут в маленьких квартирках без кухонь, так как привыкли питаться в городе.