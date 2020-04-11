Военный эксперт Литовкин оценил шансы Киева вернуть Донбасс силой

Москва, 11 апреля. Размещение военной техники в Донбассе свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает работу по возвращению региона, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Об этом он рассказал в интервью для iReactor.

Ранее представители Народной милиции ЛНР сообщили, что Украина размещает бронетехнику вблизи участков разведения сил и средств в Донбассе. Согласно их данным, техника находится в населенных пунктах Золотое, Станица Луганская и Новозвановка. Они утверждают, что Киев препятствует деятельности беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть от нее свою технику.

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, почему украинские власти пошли на такой шаг. По словам эксперта, Киев таким образом пытается показать свою силу.

«С одной стороны, это демонстрация силы, с другой — демонстрация решимости. Ну и, скорее, имеет внутреннюю цель, чтобы народ не давил на Зеленского и его руководство», — говорит военный эксперт.

Он отмечает, что Зеленский таким образом показывает украинцам, что ведется работа по возвращению Донбасса. Литовкин напомнил, что Минские соглашения являются единственным путем решения конфликта в регионе.

«Но я не думаю, что он готов пойти на широкомасштабную агрессию против Донбасса. У него на это недостаточно сил, и в случае такой агрессии Киев может откатиться до границ Донецкой и Луганской областей и потерять Донбасс по примеру Южной Осетии и Абхазии», — подчеркнул эксперт.

Недавно официальный представитель ЛНР в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник сообщил, что на протяжении трех последних заседаний в Киев в одностороннем порядке блокирует достижение решений по вопросам безопасности. Также он обратил внимание, что со стороны Украины нет никаких подвижек в вопросах политического урегулирования.