Сирия новости 11 апреля 22.30: число случаев заражения COVID-19 в Сирии выросло до 25, в Даръа неизвестные обстреляли блокпост САА

Сирия, 11 апреля. Число заразившихся COVID-19 в Сирии выросло до 25 человек. В провинции Дарьа боевики обстреляли блокпост сирийской армии. Бывший полевой командир «Хайят Тахрир аш-Шам» вернулся в состав группировки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели патрулирование на севере Хасаки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в покушении на боевика SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери при нападении неизвестных на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: приняла меры против раскола в рядах своих последователей и вернула в состав «совета шуры» Абу Малика ат-Тали.

Международная коалиция: провела воздушную разведку на востоке провинции Хасака.

Провинция Дамаск

Telegram-канал «Вестник Дамаска» со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Сирии сообщает, что за сегодня были выявлены еще шесть случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 25, из которых пять человек уже выздоровели, двое умерли.

Из-за распространения коронавирусной инфекции Дамаск принял решение продлить карантин в стране, школы и университеты будут закрыты до 2 мая.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один боевик «Демократических сил Сирии» был ранен в результате стрельбы в деревне Сабха. По информации агентства Alk Habour, группа неизвестных на мотоциклах открыли огонь по боевику на улице, после чего скрылась с места преступления. Пострадавшего боевика направили в госпиталь в тяжелом состоянии. По информации местных источников, пострадавший мужчина ранее является членом запрещенного в РФ «Исламского государства», и присоединился к SDF после того, как данный район заняли курдские боевики и силы международной коалиции во главе с США. SDF подозревают, что с бывшим соратником намеревались расправиться ушедшие в подполье «спящие ячейки» ИГ.

Провинция Даръа

По данным агентства Masar Press Net, в поселке Малиха «спящие ячейки» боевиков совершили нападение на КПП сирийской армии. Нападающие открыли огонь из автоматов по военнослужащим, после чего закидали блокпост ручными гранатами. Несколько военнослужащих были ранены. Нападение связывают с деятельностью бывших боевиков их состава распавшегося «Южного фронта».

Провинция Идлиб

В ряды «Хайят Тахрир аш-Шам» вернулся бывший полевой комнандир Абу Малик ат-Тали. Несколько дней назад он заявил, что вышел из «совета шуры» и покинет группировку. Однако, как заявляет агентство South Front, после непосредственного разговора с главарем ХТШ Абу Мухаммедом аль-Джулани, ат-Тали принял решение вернуться. Информацию об этом подтвердил подконтрольный боевиками медиаресурс Enab Baladi. Ат-Тали ранее входил в состав запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. В период с 2012 по 2017 год он проявил себя как харизматичный руководитель, добившись места полевого командира в Западном Каламуне в период его оккупации террористами.

Как ранее отмечал Telegram-канал «Рыбарь», причиной отставки Ат-Тали стало нарастающее недовольство боевиков политикой Абу Мухаммада Джулани и усилением его влияния. Он также расходился с Джулани во взглядах на вопрос о российско-турецком соглашении и не разделял его желания видоизменить ХТШ, превратив её в группировку так называемой «умеренной оппозиции». Наиболее вероятно, что Ат-Тали попросили вернуться в совет из опасения, что его уход повлечет раскол среди боевиков.

Провинция Хасака

Как сообщает агентство Rojava Network, военная полиция ВС РФ провела патрулирование в окрестностях города Камышлы, на севере провинции Хасака при патрулировании территорий на востоке. Позднее портал Masar Press Net сообщил, что военная полиция направила подкрепления к линии разграничения сил протурецкой «Сирийской национальной армии» и курдских бандформирований у города Рас-аль-Айн.

На востоке провинции местные жители отмечают резкий рост разведывательных вылетов ВВС коалиции. По информации ресурса Aleppo AMC, самолеты коалиции были замечены на низкой высоте в воздушном пространстве над поселком Тель-Барак.

1 Организация запрещена на территории РФ.