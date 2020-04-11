Главный тренер «Уфы» заявил об отсутствии в России альтернатив Путину

Москва, 11 апреля. Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев назвал президента РФ Владимира Путина — единственным российским политиком, который может управлять страной в текущих условиях.

По его словам, ни скандально известный блогер Алексей Навальный, ни телеведущая Ксения Собчак (последняя баллотировалась в президенты в 2018 году, заняв четвертое место) не выдерживают никакой критике в качестве претендентов на роль лидера нации.

«Сейчас другого варианта, кроме Путина, у России нет. Так сложились обстоятельства. А вы видите альтернативу? Навальный? Хватит вам, какой Навальный? Давайте еще Собчак. Устраиваете тут «Смехопанораму», — рассказал тренер порталу «Чемпионат».

Напомним, что рейтинг Путина вырос с 64% до 67% на фоне эпидемии. Как сообщает фонд «Общественное мнение», который провел соцопрос, большинство россиян высоко оценили оперативные и решительные меры Путина по сдерживанию коронавируса. Речь идет о мерах поддержки для населения и бизнеса, которые предпринимаются из-за неблагоприятной экономической ситуации, мобилизации медицинского персонала и введение режима самоизоляции в ряде российских регионов.

Гражданам не рекомендуется выходить на улицу за исключением случаев крайней необходимости. К ним относятся походы в магазин, избавление от мусора и выгул собаки.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.