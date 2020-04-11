حصاد اخبار سوريا 11 أبريل: منعت أجهزة المخابرات هجوما إرهابيًا في دمشق ،  قصفت تركيا مدينة في شمال محافظة حلب

سوريا, 11 أبريل: ضباط المخابرات اعتقلت عدة أشخاص غير معروف هويتهم اثناء التحضير لهجوم إرهابي في دمشق ,المدفعية التركية شنت العديد من الغارات على مدينة تل رفعت في شمال محافظة حلب.

منع هجوم إرهابي في دمشق

في العاصمة السورية - مدينة دمشق - ألقي القبض على العديد من الأشخاص المجهولين الذين حاولوا تركيب قنابل بدائية في سيارة.

قامت قوات الأمن باحتجاز المفسدين، وبعد ذلك قام خبراء المتفجرات الذين وصلوا إلى الموقع بإبطال مفعول العبوات الناسفة. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الحادث بعد.

قصفت القوات المسلحة التركية تل رفعت في شمال حلب

أطلقت مدفعية القوات التركية نيران كثيفة على مدينة تل رفعت السورية شمالي حلب التي يسيطر عليها الجيش السوري.

هاجمت القوات المسلحة التركية ، إلى جانب المرتزقة المدعومين منهم ، عدة مناطق في مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي بقذائف المدفعية. ونتيجة للهجوم ، تضررت عدة منازل للمدنيين.

وقصفت القوات التركية من مواقع إطلاق النار في أعزاز وعفرين شمال حلب ، وهي جزء من "المنطقة الأمنية" التي أنشأتها أنقرة في شمال سوريا.

إنفجار في محافظة الحسكة

وقع انفجار آخر في منطقة احتلال المسلحين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية".

وقع الحادث المركز الإداري لمحافظة مدينة الحسكة ، حيث قام أشخاص مجهولون بتلغيم سيارة متوقفة في مقر قوات الأمن التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (الأسايش) في منطقة الزهور.

لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن بيانات حول الضحايا والجرحى بين المسلحين الأكراد أو المدنيين. القي الأسايش لوم تفجير السيارة على "الخلايا النائمة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المحظورة في روسيا.

رتل أخر من المدرعات التركية

دخل رتل من المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة التركية الأراضي السورية عبر معبر "خربة الجوز " الحدودي. تضمن الرتل 30 وحدة من المعدات العسكرية ، من بينها دبابات وسيارات مدرعة وشاحنات لنقل الجنود.

وتوجه الرتل جنوب المحافظة إلى خط حدود القوات الحكومية والإرهابيين من "هيئة تحرير الشام" الجماعات المسلحة المتحالفة معها.