Самбурская призвала «звездных баб» не сверкать «грязными труселями»

Москва, 11 апреля. Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская опубликовала эмоциональный пост в Instagram, в котором осудила всех «звездных баб», которые унижают своих бывших после разрыва. По ее словам, многие из них значительно преувеличивают масштаб проблемы и разводят драму на пустом месте ради личного пиара.

«Просто привыкли шоу делать из личной жизни. Помер — в Instagram, изменил — в Instagram, толкнул — сказать в Instagram, что [Синоним слова «избил». — Прим. ФАН]. Не надо делать из этого норму, по-любому поводу сверкать своими грязными труселями», — пишет актриса в Instagram.

Она обратила внимание на то, что многие женщины, которые «закапывают своих бывших», совершенно не думают о собственных детях, которым потом одноклассники будут тыкать в нос этими грязными историями. Не думают они и о самих бывших, которым все это тоже портит жизнь. При этом Самбурская отметила, что случаются парадоксальные ситуации, когда травившие своих «никчемышей» женщины впоследствии вновь к ним возвращались.

Некоторые увидели в монологе Самбурской намек на актрису Агату Муцениеце, которая ранее жаловалась на своего мужа Павла Прилучного. Она писала в соцсетях, что супруг избивает ее и выгоняет из дома. Другие решили, что речь идет об Оксане Самойловой, которая широко освещала в Instagram свой конфликт с Джиганом.