Добкин и Гончаренко повздорили на украинском ТВ из-за Порошенко и COVID-19

Киев, 11 апреля. Экс-депутат Верховной рады Михаил Добкин и действующий парламентарий от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко устроили перепалку в эфире на телеканале «Украина 24».

Ведущий программы заявил, что «Европейская солидарность» обратилась в Минобразования с требованием привлечь своих депутатов к проведению ТВ-уроков для детей во время карантина. Он предположил, что историю будут вести Вятрович и Парубий. По его мнению, уроки английского смог бы провести экс-президент Порошенко, уроки французского — депутат Гончаренко, а Ирина Геращенко выступила бы в роли учителя украинского и литературы.

«Думаю, Геращенко это писала нетрезвая. Если серьезно, то как можно поручать вести уроки истории Вятровичу, мнение которого оспаривают историки из его же окружения? Про Парубия я не говорю — он вообще преподавать не может», — сказал Добкин.

Бывший парламентарий отметил, что Андрей Парубий был «смешным спикером», который не умел разговаривать. Напомним, что экс-спикер Рады картавил.

«Это, может, изъян, над ним нельзя смеяться, но если у человека есть изъян, как его можно предлагать вести уроки для детей? Чтобы потом наши все дети так разговаривали?» — добавил Добкин.

Также он остался не в восторге от кандидатуры Порошенко. Экс-парламентарий подчеркнул, что он неприятен 73% украинцев.

«Если люди разочаровались в Зеленском, не значит, что они полюбили Порошенко. Человек для многих людей является мародером, вором, убийцей, человеком без принципов», — заявил бывший депутат от «Оппозиционного блока».

Он отметил, что ничего не слышал о том, что бывший глава государства жертвовал средства на борьбу с коронавирусом на Украине. В этот момент к студии по видеосвязи подключился Алексей Гончаренко из партии Порошенко «Европейская солидарность». Он заявил, что «хотел бы отреагировать на слова Добкина, но у него рядом ребенок».

«Если рассказывать, кто как помог, то каждый помогает, как может. Я на свой избирательный округ периодически все что могу привожу, и периодически привожу в том числе от фонда Порошенко», — сказал Гончаренко.

Добкин припомнил, что Порошенко со своей «плешивой командой» транслировал на своем телеканале «Прямой» сбор помощи для борьбы с коронавирусом. По его словам, несмотря на то, что бывший президент является долларовым миллиардером, его сборы оказались в самом низу списка, оказавшим помощь в борьбе с заболеванием.

Гончаренко в ответ на это, предложил Добкину тряхнуть «шикарной шевелюрой» (намекая на то, что тот лысый) и не рассказывать про «плешивую команду». После этого политики обменялись оскорблениями — Добкин назвал оппонента «существом», а Гончаренко его обозвал «самым настоящим животным». В итоге ведущий программы был вынужден призвать их корректнее подбирать лексику.

В марте Алексей Гончаренко осудил Владимира Зеленского за отказ пожимать ему руку. По его словам, украинский президент не готов ни к диалогу, ни к критике.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.