Появилось видео массового побоища из-за продуктов в Турции

Анкара, 11 апреля. Объявления комендантского часа в Турции спровоцировало беспорядки. Вопреки запрету, охваченные паникой люди начали массово выходить на улицы, чтобы закупить продукты для карантина.

Повышенная нервозность и страх спровоцировали драки в очередях. Одно из таких побоищ попало на видео. На кадрах видно, как большая группа мужчин устроила потасовку у входа в магазин.

Iki gün yetmez!



Bunlara ömür boyu sokağa çıkma yasağı getirilmeli.



Şu hale bak!

Kavga dövüş çevreye virüs saçıyorlar!#SokagaCikmaYasagi

pic.twitter.com/zYxiKZjDmj — Mehmet Ali ÖNEL (@Mehmet_Ali_ONEL) April 10, 2020

Напомним, что ранее власти Турции объявили комендантский час для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса. Данная мера обязательна для 30 турецких городов, включая Анкару, Стамбул и Анталью. Продлится комендантский час всего два дня — субботу и воскресенье.

По данным на 10 апреля, в Турции зафиксировано 42 282 (+4056) заражений новым коронавирусом, из низ 908 (+96) — летальные случаи. Тем не менее «лидерами» по числу зараженных остаются США (более 500 тыс. заболевших), Испания (158,2 тыс.), Италия (147,5 тыс.), Франция (124,8 тыс.), Германия (122,1 тыс.) и Китай (81,9 тыс.).

Вспышка коронавируса впервые произошла в конце прошлого года в Китае. Предположительно источником инфекции были летучие мыши, которых в КНР принято употреблять в пищу. Ученые полагают, что вирус мутировал в этих животных и стал опасным для человека.

Небывалая скорость распространения заразы, которая за несколько месяцев спровоцировала мировую пандемию, объясняется несколькими факторами: отсутствием иммунитета к новому типу коронавируса, отсутствием вакцины, высоким уровнем глобализации, поздним реагированием многих стран на угрозу и трудностью диагностики. Заболевание имеет симптомы обычной простуды, а в некоторых случаях и вовсе протекает без симптомов.

