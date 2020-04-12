Последний вывозной рейс из Таиланда сел в «Пулково». ФАН-ТВ

Последний вывозной рейс из Таиланда сел в «Пулково». На самолете прибыли более 370 туристов из Бангкока. Около 150 человек летели в Петербург, остальные — в Москву, куда борт отправился прямо из Северной столицы.

В зоне встречи аэропорта пассажиров самолета ожидали сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора. Специалисты провели осмотр прибывших туристов, после чего сопроводили к заранее подготовленным автобусам.

Добавим, по сообщению оперштаба, других вывозных рейсов в Санкт-Петербург не планируется вплоть до 15 апреля.