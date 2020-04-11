Китайские ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Пекин, 11 апреля. Группа китайских ученых обнаружила новые симптомы коронавируса, проведя обследования заболевших жителей Ухани.

Впервые медики заметили неврологические проявления заболевания — нарушение кровообращения в мозгу, помутнение сознания и слабость в теле. Эти симптомы встречались у 36% заразившихся, а также у 46% пациентов, болезнь у которых протекала в тяжелой форме. Остальные симптомы были уже знакомы врачам — высокая температура, кашель и головная боль.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Отметим, что, хотя в КНР по-прежнему остается много заболевших, ситуация в стране в целом стабилизировалась. Недавно власти сняли транспортное оцепление с Ухани, город постепенно возвращается к привычной жизни. По словам местных жителей, сейчас Ухань — самое безопасное место на земле, поскольку система контроля, а также мобилизация системы гражданской обороны по-прежнему находится на наивысшем уровне реагирования.