США хотят сохранить влияние в Ираке при помощи убийств и наград за лидеров «Хезболлы»

Убийства политических лидеров и объявление наград «за голову» неугодных общественных деятелей стали элементами агрессивной политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Возможен ли уход США из этого региона Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал востоковед Борис Долгов.

Министерство юстиции США назначило награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет американцам арестовать одного из влиятельных деятелей ливанской организации «Хезболла» Мухаммеда Каусарани.

REWARD!! $10 Million for information on Muhammad Kawtharani and his nefarious activities in Iraq. If you have information on Kawtharani please contact RFJ or the nearest US embassy. https://t.co/n5RdOO7PjV pic.twitter.com/vvHzzcTuMz