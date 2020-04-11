США хотят сохранить влияние в Ираке при помощи убийств и наград за лидеров «Хезболлы»

Убийства политических лидеров и объявление наград «за голову» неугодных общественных деятелей стали элементами агрессивной политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Возможен ли уход США из этого региона Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал востоковед Борис Долгов.

Министерство юстиции США назначило награду в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет американцам арестовать одного из влиятельных деятелей ливанской организации «Хезболла» Мухаммеда Каусарани.

REWARD!! $10 Million for information on Muhammad Kawtharani and his nefarious activities in Iraq. If you have information on Kawtharani please contact RFJ or the nearest US embassy. https://t.co/n5RdOO7PjV pic.twitter.com/vvHzzcTuMz — Rewards for Justice (@RFJ_USA) April 10, 2020

Как замечают американские чиновники, Каусарани тесно связан с отделением «Хезболлы» в Ираке, поскольку занимался не только обучением ее членов, но и оказывал организации материальную и финансовую поддержку. Фактически же Каусарани вел работу по объединению шиитских проиранских партий в Багдаде.

Примечательно, что Государственный департамент США объявил о награде за информацию о Каусарани сразу же после того, как проамериканскому ставленнику Аднану Аз-Зурфи не удалось удержаться в кресле премьер-министра Ирака.

Обратим внимание, что сам Мухаммед Каусарани давно проживает в Бейруте и это прекрасно известно американским спецслужбам и даже политикам. В таком случае, объявление за его голову такой нескромной награды просто является попыткой США не допустить появление этого члена «Хезболлы» на территории Ирака впредь.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, зачем американским властям нужно было объявлять награду за информацию о деятеле «Хезболлы».

Борьба за влияние на Ближнем Востоке

Как обратил внимание собеседник ФАН, американская сторона преследует деятелей «Хезболлы» не впервые, это происходило и ранее, поскольку данное проиранское движение имеет значительное политическое и военное влияние не только в самом Ливане, но и в том же Ираке.

Breaking: #USA kills key commander of #Iran’s Revolutionary Guards Corps Qassim #Suleimani in strike on the #Baghdad International Airport.



Top Iranian General Qassim Suleimani Is Killed in U.S. Strike https://t.co/JBy7SbaYSf — Trish Regan (@trish_regan) January 3, 2020

«США преследует видных деятелей «Хезболлы» оправдывая это тем, что она считается Вашингтоном и рядом стран Запада террористической. И мы помним, что розыском все не ограничивается, поскольку американцы наносят и авиаудары, как это было в начале года, когда руководитель «Катаиб Хезболла» Абу Махди аль-Мухандис был убит вместе с главой спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани в Багдаде. Все это является ответом на действия «Хезболлы» по поддержке своих представителей в Ираке и оказанию помощи шиитскому движению и влиятельным проиранским группам. Также, это и отместка за действия организации, которые привели к неудачам американского ставленника», — отмечает востоковед.

Американское присутствие как признак дестабилизации

По словам Бориса Долгова, действия США можно рассматривать как продвижение американских интересов на Ближнем Востоке путем дестабилизации ситуации в определенных странах региона, поведение которых не устраивает Вашингтон. Ведь «Хезболла» помогает не только шиитским группам в Ираке, но и, например, лидеру Сирии Башару Асаду, что также не нравится Штатам.