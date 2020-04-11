Тарзан показал пользователям, как рожают слоны

Москва, 11 апреля. Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, также известный как Тарзан, решил развеселить своих подписчиков и отвлечь их от мрачных мыслей с помощью нелепого фото. Стриптизер залез под живую изгородь, имеющую форму слона, и снялся у «животного» между ног.

«Внимание» Фото не для слабонервных! А вы когда нибудь видели, как рожают слоны?» — шутит Тарзан.

Некоторые пользователи поддержали шутку. К примеру, один из подписчиков оставил ироничный комментарий, ограничившись короткой характеристикой увиденного: «Скотоложество».

Остальные же не обратили внимание на попытки танцора поднять им настроение, однако горячо поблагодарили его за помощь больной девочке Варе, на лечение которой собирались деньги.

Отметим, что фото со «слоном», по всей видимости, сделано во дворе частного дома. В кадре можно заметить двухэтажный особняк и забор, ограждающий частную территорию. Поэтому выход Тарзана на улицу в данном случае не нарушает условий карантина.

Многие российские звезды, оказавшись в изоляции, начали пытаться найти контакт со своей аудиторией. Так, например, телеведущая Настя Ивлеева на радость пользователям устроила живой стрим с комиком Максимом Галкиным. К аналогичному методу прибегает телеведущая Ксения Собчак. Она устроила стрим вместе со своим мужем Константином Богомоловым, а также певицей Натальей Ионовой и ее супругом Александром Чистяковым. В ходе общения пары делились сокровенными моментами из семейной жизни, поэтому подписчики Собчак узнали много нового о том, как живет телезвезда.