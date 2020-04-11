Юлиан высказался о разводе с Анастасией

Москва, 11 апреля. Заслуженный артист России Юлиан Васин признался, что предпосылки к разводу с певицей Анастасией Минцковской возникли намного раньше начавшейся пандемии коронавируса.

Юлиан подчеркнул, что не инфекция стала причиной или сигналом к разрыву отношений.

«У нас это совершенно никак не связано с коронавирусом! Мы здоровы! <…> Люди, которые ругаются, как-то могут помириться. Это совершенно на другом уровне происходит», — объяснил певец.

В комментарии «Пятому каналу» исполнитель посоветовал влюбленным, особенно тем, кто живет с пожилыми людьми, беречь друг друга и соблюдать меры предосторожности в связи с распространением вируса.

«В сложное очень время живем. Ощущение апокалипсиса и совершенно другой жизни. Та жизнь, которая была до этого, ее, наверное, уже не будет», — высказался Юлиан.

Артист порекомендовал последовать его примеру и провести время в самоизоляции с пользой и в удовольствие. Например, заняться делами, до которых раньше из-за работы не доходили руки.

Напомним, Юлиан и Анастасия сыграли свадьбу в конце марта прошлого года. Регистрация прошла во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Для певицы этот брак стал уже восьмым по счету, а для ее спутника — первым.

Звезды, решившие развестись через год семейной жизни, рассказали, что сначала поссорились, решили пожить отдельно, а затем поняли, что отношения наладить не получится, пишет Infox.ru. Анастасия и Юлиан до брака дружили 27 лет.