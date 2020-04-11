Российский Красный Крест получил электросамокаты для помощи пенсионерам. ФАН-ТВ

До пандемии электросамокатами пользовались петербуржцы. Такое направление называется кикшеринг. Во время карантина транспорт перестал пользоваться спросом, и компания Whoosh решила передать технику тем, кому она действительно нужна.

«Мы неравнодушны к происходящему и стараемся сделать все возможное для того, чтобы период карантина и самоизоляции прошел как можно более безболезненно для всего населения и для нас, в частности. Поэтому, имея возможности в компании, почему бы не предоставить некий объем самокатов, который мы можем», — рассказывает представитель компании Whoosh Евгений Мутовкин.

Отделение первой помощи и реагирования при ЧС Российского Красного Креста перепрофилировалось на время эпидемии. В рамках Всероссийской акции «Мы вместе» волонтеры помогают старшему поколению пережить непростое время.

«Мы оказываем помощь пожилым людям, которые находятся сейчас в режиме самоизоляции, чтобы они могли не выходить за продуктами, не выходить в аптеку. Наши волонтеры делают это вместо них», — поясняет специалист по внешним коммуникациям Российского Красного Креста Юлия Саванец.

Кроме покупки продуктов волонтеры ходят в аптеку, а также помогают вынести мусор, выгулять питомца. Электросамокатами пользуются, в основном, в центре Петербурга. С ними помощь стала куда продуктивнее.

«С такими самокатами стало раза в три легче доставлять, потому что мы раньше передвигались ногами. Приходилось доходить до магазина, потом идти к человеку, и это занимало продолжительное время», — вспоминает волонтер Российского Красного Креста Михаил Корецкий.

Если пешком один волонтер, в среднем, мог обработать два адреса за сутки, то на самокатах они доставляют продукты и медикаменты уже как минимум четырем, а то и пяти горожанам.

«Сегодня был звонок от Красного Креста, что заказ принят. И то, что так быстро, мы не ожидали», — делится военный пенсионер Юрий Скворцов.

Волонтеры продолжат помогать людям старшего поколения до тех пор, пока не будет снят запрет на выход из дома.