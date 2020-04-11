Экономист объяснил, почему РФ победит «коронаколлапс», а Запад останется в «зоне кошмара»

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов раскритиковал меры, предпринимаемые странами Запада для поддержания своих экономик, и заявил, что нынешний кризис сыграет на руку России.

Почему тысяча долларов не поможет американцу

По словам экономиста, в большинстве западных стран меры для поддержки экономик в связи с коронавирусом носят «декоративный характер».

«Если взять США, то выдача по тысяче долларов на взрослого гражданина, и по 700 долларов — на ребенка, — мера декоративная. Секрет в том, что триллионы долларов выделяются и еще будут выделять правительством США на поддержание финансового сектора. То есть банки получат огромные суммы, как они получили суммарно не менее 20 трлн в ходе кризиса 2008-2009 годов. А с другой стороны, дали среднестатистическому американцу тысячу долларов, а он потерял работу, потому что в США мало распространены постоянные контракты, то есть людей легко увольнять. У этого человека на кредитной карте уже минус несколько тысяч долларов — это обычная ситуация для Штатов, а еще ему нужно выплатить ипотеку и налог за дом, нужно оплатить школу, детсады и детские кружки, потому что все платно… Выходит, что этой тысячи долларов не хватит ни на что. При этом система здравоохранения в США, как показал COVID-19, не работает. И совершенно непонятно, как будет перезапускаться американская экономика без девальвации доллара. А в реальности — без высокой инфляции и такого ползучего, не резкого обесценивания доллара», — объяснил Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей.

Он убежден, что гражданам США было бы намного лучше, если бы власти выдали им не по тысяче долларов, а предоставили жилье, создали рабочие места.

«Эта тысяча долларов для людей — ни о чем. Но она помогает американскому руководству прикрыть отсутствие плана по спасению экономики», — считает экономист.

Евросоюз не знает, что делать, когда придет депрессия

Василий Колташов говорит, что в Европейском союзе с поддержкой экономики дела обстоят немного лучше, чем в США, но дальнейшие перспективы весьма туманны.

«В отличие от США, в той же Германии, к примеру, хорошо развита социальная система, а потому деньги, которые правительство выделяет гражданам, немного поддержат немецких потребителей. Но и эта финансовая помощь не покрывает отсутствие плана по выходу из кризиса. Ведь очевидно, что производить в Германии очень дорого, как и во всей Европе. И совершенно непонятно, что будут делать европейцы, когда наступить многомесячная депрессия», — заметил собеседник ФАН.

По его словам, нужна девальвация евро, которая обрушит уровень жизни в европейских странах и изменит систему расходов граждан.

Два главных вопроса

«Сегодня два самых главных вопроса. Во-первых, какие меры предпринимаются для сдерживания увольнений? А во-вторых, что делается для смягчения кризиса? У США ответов на эти вопросы нет. Людей увольняют миллионами. В Европе ситуация получше, но в целом все равно нехорошая. Там массово не увольняют на крупных предприятиях, но в мелкой сфере люди остаются без работы. Что касается мер, предпринимаемых для смягчения кризисного удара, то в России они, может быть, не самые лучшие, но они неплохие. Это и налоговый карантин, и ипотечные каникулы и так далее. И мы отличаемся от Запада тем, что большинство наших граждан — это мелкие собственники жилья, у них нет долга за квартиры. Молодые семьи, конечно, в иной ситуации, и это проблема для них. Но большинство населения нашей страны все-таки способно пережить уменьшение доходов. То есть в этом отношении Россия смотрится лучше», — объясняет глава Центра политэкономических исследований.

Что «поднимает акции российской экономики»

Наконец, что касается мер по выходу из кризиса, то планы разных стран пока не озвучены.

«Мы знаем, что из самоизоляций и карантинов мы окунемся в депрессию. Мы увидим совсем не тот экономический ландшафт, который был у нас, допустим, в декабре 2019-го. Картина будет удручающей. И владельцы кафе, салонов красоты, турфирм и развлекательных заведений, которые сегодня обвиняют карантин в том, что они несут убытки, увидят, что люди не бросятся к ним тратить деньги в прежнем объеме. Люди начнут экономить. И какой тогда может быть план по выходу из депрессии? У стран Запада его нет, и не очевидно, что они выберутся из этой зоны кошмара. А Китай, Россия и, я бы сказал, Индия и некоторые евразийские, так называемые молодые экономики — выберутся. А еврозону после депрессии ждет затяжной социальный кризис и экономический застой. И все потому, что у них нельзя провести девальвацию, нельзя вернуть вывезенное производство, нельзя снизить влияние финансового сектора, который сейчас получит сотни миллиардов евро… У нас нет такого влиятельного финансового сектора, который может распоряжаться неограниченным объемом государственных средств. Поэтому у нас может быть план выхода из депрессии. Это принципиально важно», — сказал Василий Колташов.

Он добавил, что начавшееся повышение цен на нефть и предстоящее удорожание продовольствия в условиях «коронаколлапса» «поднимают акции российской экономики».