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Экономист объяснил, почему РФ победит «коронаколлапс», а Запад останется в «зоне кошмара»

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Экономист объяснил, почему РФ победит «коронаколлапс», а Запад останется в «зоне кошмара»

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов раскритиковал меры, предпринимаемые странами Запада для поддержания своих экономик, и заявил, что нынешний кризис сыграет на руку России.

Почему тысяча долларов не поможет американцу

По словам экономиста, в большинстве западных стран меры для поддержки экономик в связи с коронавирусом носят «декоративный характер».

«Если взять США, то выдача по тысяче долларов на взрослого гражданина, и по 700 долларов — на ребенка, — мера декоративная. Секрет в том, что триллионы долларов выделяются и еще будут выделять правительством США на поддержание финансового сектора. То есть банки получат огромные суммы, как они получили суммарно не менее 20 трлн в ходе кризиса 2008-2009 годов.

А с другой стороны, дали среднестатистическому американцу тысячу долларов, а он потерял работу, потому что в США мало распространены постоянные контракты, то есть людей легко увольнять. У этого человека на кредитной карте уже минус несколько тысяч долларов — это обычная ситуация для Штатов, а еще ему нужно выплатить ипотеку и налог за дом, нужно оплатить школу, детсады и детские кружки, потому что все платно… Выходит, что этой тысячи долларов не хватит ни на что. При этом система здравоохранения в США, как показал COVID-19, не работает. И совершенно непонятно, как будет перезапускаться американская экономика без девальвации доллара. А в реальности — без высокой инфляции и такого ползучего, не резкого обесценивания доллара», — объяснил Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей.

Он убежден, что гражданам США было бы намного лучше, если бы власти выдали им не по тысяче долларов, а предоставили жилье, создали рабочие места.

«Эта тысяча долларов для людей — ни о чем. Но она помогает американскому руководству прикрыть отсутствие плана по спасению экономики», — считает экономист.

Экономист объяснил, почему РФ победит «коронаколлапс», а Запад останется в «зоне кошмара»

Евросоюз не знает, что делать, когда придет депрессия

Василий Колташов говорит, что в Европейском союзе с поддержкой экономики дела обстоят немного лучше, чем в США, но дальнейшие перспективы весьма туманны.

«В отличие от США, в той же Германии, к примеру, хорошо развита социальная система, а потому деньги, которые правительство выделяет гражданам, немного поддержат немецких потребителей. Но и эта финансовая помощь не покрывает отсутствие плана по выходу из кризиса. Ведь очевидно, что производить в Германии очень дорого, как и во всей Европе. И совершенно непонятно, что будут делать европейцы, когда наступить многомесячная депрессия», — заметил собеседник ФАН.

По его словам, нужна девальвация евро, которая обрушит уровень жизни в европейских странах и изменит систему расходов граждан.

Экономист объяснил, почему РФ победит «коронаколлапс», а Запад останется в «зоне кошмара»

Два главных вопроса

«Сегодня два самых главных вопроса. Во-первых, какие меры предпринимаются для сдерживания увольнений? А во-вторых, что делается для смягчения кризиса? У США ответов на эти вопросы нет. Людей увольняют миллионами. В Европе ситуация получше, но в целом все равно нехорошая. Там массово не увольняют на крупных предприятиях, но в мелкой сфере люди остаются без работы.

Что касается мер, предпринимаемых для смягчения кризисного удара, то в России они, может быть, не самые лучшие, но они неплохие. Это и налоговый карантин, и ипотечные каникулы и так далее. И мы отличаемся от Запада тем, что большинство наших граждан — это мелкие собственники жилья, у них нет долга за квартиры. Молодые семьи, конечно, в иной ситуации, и это проблема для них. Но большинство населения нашей страны все-таки способно пережить уменьшение доходов. То есть в этом отношении Россия смотрится лучше», — объясняет глава Центра политэкономических исследований.

Что «поднимает акции российской экономики»

Наконец, что касается мер по выходу из кризиса, то планы разных стран пока не озвучены.

Экономист объяснил, почему РФ победит «коронаколлапс», а Запад останется в «зоне кошмара»

«Мы знаем, что из самоизоляций и карантинов мы окунемся в депрессию. Мы увидим совсем не тот экономический ландшафт, который был у нас, допустим, в декабре 2019-го. Картина будет удручающей. И владельцы кафе, салонов красоты, турфирм и развлекательных заведений, которые сегодня обвиняют карантин в том, что они несут убытки, увидят, что люди не бросятся к ним тратить деньги в прежнем объеме.

Люди начнут экономить. И какой тогда может быть план по выходу из депрессии? У стран Запада его нет, и не очевидно, что они выберутся из этой зоны кошмара. А Китай, Россия и, я бы сказал, Индия и некоторые евразийские, так называемые молодые экономики — выберутся. А еврозону после депрессии ждет затяжной социальный кризис и экономический застой. И все потому, что у них нельзя провести девальвацию, нельзя вернуть вывезенное производство, нельзя снизить влияние финансового сектора, который сейчас получит сотни миллиардов евро… У нас нет такого влиятельного финансового сектора, который может распоряжаться неограниченным объемом государственных средств. Поэтому у нас может быть план выхода из депрессии. Это принципиально важно», — сказал Василий Колташов.

Он добавил, что начавшееся повышение цен на нефть и предстоящее удорожание продовольствия в условиях «коронаколлапса» «поднимают акции российской экономики».

«Обстоятельства складываются в пользу России сейчас. А в 2008-2009 годах, а также в 2014-2016 годах эти обстоятельства играли против нас. Третья волна этого кризиса — да, это звенья одной цепи, а коронавирус лишь ускорил наступление нынешней ситуации, — дает России больше возможностей, и наше положение не такое бедственное. Хотя, конечно, люди теряют доходы, а это всегда плохо», — заключил Колташов.

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