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МИД РФ отреагировал на угрозы США ввести новые санкции

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МИД РФ отреагировал на угрозы США ввести новые санкции

Москва, 11 апреля. Российские власти изучат указ президента США Дональда Трампа, который разрешает вводить санкции против стран, задерживающих эвакуацию американцев. Об этом в субботу заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Касается конкретно этого сигнала — будем с этим разбираться. Пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Дипломат обратил внимание, что Москва уже неоднократно говорила о вредности и бесперспективности санкционной политики. И в целом международное сообщество видит, что санкции лишь ухудшают жизнь обычных людей, но никак не меняют политику страны, которая подвергается рестрикциям.

Ранее Трамп подписал указ о введении визовых санкций против стран, которые откладывают вывоз американцев или препятствуют этому процессу. Многие страны начали возвращать своих граждан из-за эпидемии коронавируса. Мировая пандемия привела к тому, что ряд государств закрыли границы, в результате чего иностранные туристы оказались в ловушке.

Эвакуацию граждан осуществляет и Россия. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова разрешила использовать для этих целей силы Минобороны и МЧС, а также распорядилась подключить белорусскую авиакомпанию «Белавия» для вывоза россиян из Египта в счет ее долга перед Россией.

Отметим, что на сегодняшний день США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране насчитывается более 500 тыс. заболевших. Следом идут Испания (158,2 тыс.), Италия (147,5 тыс.), Франция (124,8 тыс.), Германия (122,1 тыс.) и Китай (81,9 тыс.).

МИД РФ отреагировал на угрозы США ввести новые санкции

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Источник: РИА Новости
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