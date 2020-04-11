Доктор Мясников объяснил, почему пластиковые защитные экраны для лица бессмысленны

Москва, 11 апреля. Пластиковые защитные экраны для лица в период пандемии бессмысленны и абсурдны, как способ защиты от заражения их лучше не использовать. Такое мнение выразил известный телеведущий и врач Александр Мясников.

Специалист напомнил, что маска в первую очередь предназначена не для защиты от инфекции, а для того, чтобы заболевший человек не мог заразить других. Он отметил, что у многих людей заболевание протекает бессимптомно.

«Требования одевать маски введены для того, чтобы люди, не знающие, что они заражены, уменьшили распространение своих выделений, то есть не заражали других», — цитирует его NewInform.

Что касается эффективности пластиковых масок, Мясников считает, что они не способны изолировать пациента, а потому бессмысленны.

«Пластиковая маска вообще абсурдна, потому что с нее все равно будет стекать», — объяснил доктор.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже более 170 стран. Ее жертвами стали свыше 107 тысяч человек, заразились более 1,7 миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

В России зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 106 пациентов скончались. Всемирная организация здравоохранения отмечала, что РФ «опережает» пандемию благодаря своей подготовленности и оперативно принимаемым мерам.

Свыше 30 стран уже обратились к России с просьбой о помощи, например, предоставить аппараты искусственной вентиляции легких. Страна уже поддержала Италию, США и Сербию в борьбе с инфекцией.