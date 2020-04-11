Карантинная закупка. Центральный район Петербурга. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей запускает цикл передач «Карантинная закупка». Ежедневно наши корреспонденты проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Съемочная группа ФАН побывала в самом сердце Санкт-Петербурга, а точнее — в Центральном районе. Отличаются ли здесь цены и качество продуктов от других частей Северной столицы — узнаете в видео.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: