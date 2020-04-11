Космонавт Елена Серова объяснила, почему Россия не отправит женский экипаж на МКС

Время космических рекордов, вроде «чисто женского экипажа» для полета на МКС, давно прошло: для России гораздо важнее профессионализм ее космонавтов, женщин или мужчин, способных работать на результат. Об этом Герой России, депутат Госдумы летчик-космонавт Елена Серова заявила в интервью Федеральному агентству новостей.

В преддверии Дня космонавтики четвертая наша соотечественница в истории, побывавшая на орбите Земли, рассказала, есть ли предубеждение против женщин в ее профессии, и дала совет юным девушкам, мечтающим стать космонавтами.

Трудиться вдвойне усерднее

— Елена Олеговна, существуют ли сегодня в России какие-нибудь барьеры для женщин, которые желают стать космонавтами?

— Если женщина хочет доказать, что она может добиться чего-то в профессии, особенно если сфера деятельности считается исконно мужской, ей необходимо прикладывать огромные усилия, трудиться вдвойне усерднее. Но поверьте, это того стоит. Со временем предубеждения пройдут — мы уже это видим.

Такая ситуация была одинаковой во всем мире: и в Америке женщины-космонавты точно так же доказывали свою профессиональную пригодность. Сегодня женщин-космонавтов там значительно больше, чем у нас. Но и у нас исторически в отряде космонавтов были женщины, хотя слетали из них всего четверо, включая меня.

— Действительно, в космосе побывали только четыре наших соотечественницы. И сейчас среди действующих космонавтов отряда Роскоcмоса — лишь одна женщина. Почему же все-таки так исторически сложилось, что женщин в эту сферу не принимают?

— Дело не в этом. Исторически скорее сложилось так, что женщины сами перестали идти в космонавтику. В годы Великой Отечественной войны женщины работали на тяжелых производствах, обеспечивая тыл. Воевали бок о бок с доблестными воинами-мужчинами. Мы все знаем про «Ночных ведьм», которых боялись фашисты, — они могли дать фору любому летчику-асу. Тем не менее, после войны необходимо было поднимать рождаемость в стране. Именно поэтому женщин перестали пускать в опасные профессии.

— Сегодня ситуация меняется?

— Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял революционное решение, согласно которому в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков уже несколько лет открывается прием девушек на обучение летным специальностям. Девушки показывают такие замечательные результаты, которых не каждый молодой человек может достичь.

Если человек — неважно, женщина или мужчина, — мотивирован и обладает всем набором качеств, необходимых для выбранной профессии, то он имеет полное право состояться как специалист, как профессионал, в том числе в космонавтике.

— Как вы относитесь к квотам для женщин?

— К квотам я отношусь отрицательно. Нельзя вводить какие-то квоты для кого-то — это неправильно, непрофессионально. Человек или соответствует профессии, или нет. Считаю в корне неправильным искусственно устраивать «насаждения» в той или иной сфере: сколько должно быть женщин, сколько мужчин... Я противник такого подхода.

Женщины справляются прекрасно

— Может ли наша страна однажды отправить полностью женский экипаж на МКС?

— В истории нашей космонавтики на подготовке уже был женский экипаж. Но он не полетел в космос, потому что график экспедиций был сдвинут — причина заключалась в другом экипаже, «мужском». К сожалению, женский экипаж так и не совершил космический полет.

Что касается установки рекордов, вроде «чисто женского экипажа на МКС», — я считаю, что время этого прошло. Нам необходимо работать на результат. Любой экипаж, который отправляется на станцию, должен быть в первую очередь слаженной командой, способной выполнить свою задачу на «отлично». И мы не должны рассматривать, будет ли экипаж «мужским» или «женским». Все зависит от самих кандидатов в экипаж, от их способностей и профессионализма.

— Что можно сделать для привлечения женщин в космонавтику?

— Все уже сделано. Все зависит от самих девушек, от их мотивации, настроя, желания. Но, конечно, мы должны помнить, что этого не всегда достаточно. Профессия космонавта очень многогранна. Ты должна быть и спортсменом, и ученым, и инженером, и, в дальнейшем, в ходе подготовки, медиком. Помимо этого, безусловно, ты должна быть здоровым человеком. Нужно уметь максимально быстро впитывать колоссальные объемы информации.

Многие молодые люди подают заявки в отряд космонавтов, но не все из них проходят отбор по тем или иным причинам. Еще раз повторю: очень многое зависит от мотивации самого человека. Наш экипаж отработал без единого замечания! Лично для меня это было наивысшей оценкой — как доказательство того, что женщины прекрасно справляются со своей работой.

— В России много девочек, которые мечтают, как вы и Юрий Гагарин, однажды полететь в космос. Какой совет вы можете им дать?

— В первую очередь, верить в себя и никогда не сомневаться в своих силах — несмотря на то, что могут внушать другие люди. Мы всегда должны быть уверены в себе. Нужно учиться, стремиться к своей мечте и идти только вперед!

26 сентября 2014 года Елена Серова стартовала в космос в качестве бортинженера-1 корабля «Союз ТМА-14М» вместе с командиром Александром Самокутяевым (Россия) и бортинженером Барри Уилмором (США). После успешной стыковки корабля с МКС Серова первой из россиянок вошла в состав основной экспедиции на станции. Ее космический полет продлился 167 суток.