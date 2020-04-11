Собянин объяснил москвичам, как будет действовать пропускной режим

Москва, 11 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет действовать система пропусков в столице, которая заработает с 15 апреля. Об этом он написал в личном блоге.

Градоначальник сообщил, что уже подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Подмосковью на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Оформить пропуск можно будет с 13 апреля.

«Со среды 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но соблюдая установленные правила», — пояснил Собянин.

Пропуск необходим для поездок на автомобиле, такси, скутере, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и других видах транспорта.

При этом пропускная система носит заявительный характер, получить пропуск может каждый. Власти Москвы оставляют за собой право проверить поданные москвичами сведения.

Пропуск представляет собой 16-значный код, его выдают для поездок на работу, в медицинские учреждения, для поездок в личных целях. Собянин добавил, что москвичи, которые едут в Подмосковье, могут заказать пропуск на портале mos ru.

Жители Московской области для поездок в столицу заказывают пропуски в своем регионе. Если речь идет о поездке на городском транспорте, в заявке следует указать номер проездного.

Цифровые пропуска не нужно получать детям до 14 лет, военнослужащим, сотрудникам правопорядка, судьям и другим лицам с удостоверениями государственного образца. Более подробную информацию о пропускной системе можно прочесть здесь.

Ранее сообщалось, что Собянин поручил московским лабораториями ускорить тесты на коронавирус и проводить исследования за сутки. В столице работают 13 лабораторий, где делают такие тесты.

В связи с предстоящим родительским днем москвичам предложили подать онлайн-заявку на уборку могил. Эту услугу оказывают сотрудники городских кладбищ.