Врачи опасаются новой эпидемии после отмены карантина​​​​​​​

Москва, 11 апреля. Отмена карантина после снижения числа заболевших коронавирусом может привести к новой эпидемии COVID-19, не исключил профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц.

По его словам, число инфицированных значительно упадет в ближайшие два-три месяца. Тогда ограничительные меры будут отменены, а у врачей есть серьезные опасения, что это лишь усугубит ситуацию.

«Я, к сожалению, не могу дать отбой тревоги. <…> Мы снова столкнемся с эпидемией», — заявил Шульц.

Профессор считает, что странам для предотвращения повторения нынешнего сценария придется возвращаться к карантину в течение этого и 2021 года.

Ранее в Центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции проведут на 60 добровольцах, список уже сформирован, пишет Deita.ru.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 106 пациентов скончались. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, именно решение властей о введении режима самоизоляции позволило России избежать ситуации, когда рост числа инфицированных мог произойти «взрывообразно», передает «ФедералПресс».

Тем временем врач Александр Мясников предупредил о приходе второй волны эпидемии, которая, вероятнее всего, накроет не только Россию, но и другие страны мира.