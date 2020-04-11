Гудзеева изолировалась от «злобных и вонючих хейтеров»

Москва, 11 апреля. Известная российская актриса Лариса Гузеева закрыла комментарии, не выдержав наплыва токсичных пользователей.

Артистка дала гневную отповедь всем хейтерам, с удивлением отметив, что среди них есть как обиженные на жизнь молодые люди, так и «взрослые тетки».

«Рассказываю, почему я закрыла комменты. В последнее время просто наплыв хейтеров, злобных и вонючих. Ну молодые уродцы ладно — их никто не хочет, и никто им не дает. Что им остается делать? А взрослым теткам зачем? Идите, отмойте свои рты и жилище!» — пишет она в Instagram.

Остальным своим подписчикам, которые не страдают сквернословием, Гузеева пообещала всего хорошего.

Напомним, что ранее Гузеева критично высказалась о замужестве в 42 года. Она отметила, что мужчины — это «самцы», поэтому они не воспринимают всерьез дам за 40. Ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова вынуждена была согласиться с жестким выводом Гузеевой. Она отметила, что мужчинами движет природа — они выбирают молодых женщин, которые могут родить много здоровых детей. Кроме того, брак после 40 не выгоден с экономической точки зрения. Женщине уже не нужно наживать имущество в семье, у нее и так все есть. А в случае развода ей придется отдавать часть своей собственности.

Лариса Гузеева известна российскому зрителю по фильмам «Жестокий романс», «Чужие здесь не ходят», «Жизнь Клима Самгина», «Крыша», «Мария Магдалина», а также «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается».