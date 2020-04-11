Вирусолог рассказал, кого берут на испытания вакцины от коронавируса

Москва, 11 апреля. Практически любой человек может стать участником испытания вакцины от коронавируса нового типа, для этого нужно иметь лишь нормальное здоровье. Об этом рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, на испытания препарата допускают добровольцев, которые в течение последнего месяца не болели даже ОРЗ. Кроме того, у участников тестирования не должно быть серьезных заболеваний сердца, печени и легких.

Чепурнов объяснил, что перед началом испытания и в ходе него всех участников осматривают, берут кровь на анализ. Сами добровольцы ведут опросный лист, где отмечают возможные ухудшения самочувствия.

«Первая группа — берут человек 20–40. Если все проходит благополучно, разрешают следующую фазу. [Проходят] несколько стадий клинических испытаний, они расширяющиеся по группам людей. Потом [на вторую фазу] 180 человек берут», — цитирует вирусолог телеканал «360».

Ранее генеральный директор государственного научного Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции проведут на 60 добровольцах.

Как отмечает «Ридус», за последние сутки подтверждены более 1,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции в 49 регионах РФ. В целом, в стране с начала распространения COVID-19 зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания, около тысячи человек удалось вылечить, 106 пациентов скончались.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил сотрудникам столичных лабораторий проводить тесты на коронавирус в течение суток.