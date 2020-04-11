Сирия, 11 апреля. На юге Идлиба террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по позициям сирийской армии. В Ракке боевики «Демократических сил Сирии» обнаружили схрон террористов «Исламского государства»1 с взрывчаткой. В Дамаске раскрыта «спящая ячейка» ответственная за последние теракты в столице. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и на севере Латакии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции правительственных войск на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): обнаружили заброшенный схрон боеприпасов террористов ИГИЛ1 в Ракке.

Провинция Дамаск

Поступила новая информация о группе арестованных боевиков, которые были сегодня задержаны силами безопасности в городе Дамаск. По информации агентства Rojava Network, группа задержанных из четырех боевиков в ходе следствия созналась, что несет ответственность за последние теракты в столице с использованием заминированных автомобилей. Так, 30 марта по их вине взрыв СВУ в машине к западу от столицы убил ребенка. 10 февраля СВУ детонировала у дворца бракосочетаний в районе аль-Меззе, тяжело ранив одного мирного жителя.

Провинция Латакия

Сообщается, что военнослужащие Сирийской Арабской Армии ведут огонь из тяжёлой артиллерии по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзникам из «Исламской партии Туркестана» (обе группировки запрещены в РФ) у поселка Аль-Хадад. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) на севере провинции. Однако боевые действия правительственных войск носят ответный характер.

Провинция Идлиб

В районе гор Джебель аль-Завия боевики открыли огонь по позициям САА, под удар также попали опорные пункты и склады боеприпасов у поселений Сафухан и Аль-Фатир. По огневым точкам террористов был открыт ответный огонь. По информации агентства Muraselon, пока ни одна из сторон конфликта не сообщила о раненных и пострадавших. Источник также отметил, что над линией разграничения сторон были замечены беспилотники ВВС Сирии, проводящие разведку.

По информации медиаресурса Aleppo AMC, позднее сирийские военнослужащие открыли огонь из РСЗО по укрепленным районам и местам скопления террористов в окрестностях поселка Аль-Бара.

Провинция Ракка

Силы внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш» провели рейд в административном центре провинции городе Ракка. Как сообщает агентство ANF News, в ходе работ по обезвреживанию мин-ловушек, оставленных террористами запрещенного в РФ «Исламского государства», «Асайиш» обнаружили рядом с мечетью схрон. Из тайника было изъято 15 килограммов взрывчатых веществ, которые террористы использовали для изготовления СВУ.

Как передает агентство Alk Habour, тело молодой девушки было найдено в окрестностях подконтрольного SDF города Ат-Табка. По предварительным данным, женщина скончалась от полученных огнестрельных ран. Пока что ни одна из группировок не взяла ответственность за убийство.

1 Организация запрещена на территории РФ.