Собчак рассказала, что ее бесит в муже

Москва, 11 апреля. Известная телеведущая Ксения Собчак и ее муж — режиссер Константин Богомолов устроили в Instagram совместный стрим с певицей Натальей Ионовой и ее супругом Александром Чистяковым, чтобы развлечься на карантине.

Во время общения участники стрима решили поиграть в своеобразную игру, где каждый должен поделиться маленькой интимной деталью из жизни со своей второй половинкой. Кто сможет назвать больше этих маленьких, никому неизвестных нюансов, тот победил.

Когда очередь дошла до Богомолова, он рассказал, что в их доме существует негласное правило, которое запрещает будить по утрам Собчак. И чтобы его не нарушить, режиссеру приходится соблюдать предельную осторожность.

«Настроение — ненависть к миру. Я просыпаюсь раньше, встаю очень рано и очень тихо. Если скрипну, то все — это конец», — отметил Константин.

Чтобы узнать, проснулась жена или нет, ему приходится смотреть статус Ксении в WhatsApp. Проснувшись, она первым делом проверяет телефон, поэтому если Собчак онлайн, в комнату можно заходить. При этом недостаточно, чтобы жена просто была в Сети. Она может проверить телефон и снова заснуть. Важно, чтобы она была онлайн постоянно, только в этом случае ее можно проведать.

Собчак в свою очередь призналась, что ее невероятно бесило уменьшительно-ласкательное имя, которое специально для нее придумал муж.

«Мася! Это какой-то «Дом-2», — возмутилась телеведущая.

В то же время она добавила, что уже свыклась со своим прозвищем и даже сама начала его употреблять.