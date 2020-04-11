Юрист Гордон объяснила, почему Прилучный избил Муцениеце

Москва, 11 апреля. Известный юрист Екатерина Гордон не исключила, что у актера Павла Прилучного просто была вспышка агрессии, которую можно простить. Так она отреагировала на сообщения об избиении им жены Агаты Муцениеце.

Гордон призналась, что зачастую встает в семейных конфликтах на сторону женщины, поскольку именно с ней, как правило, после развода остаются дети. Вдобавок, именно представительницы прекрасного пола зачастую оказываются в более сложном положении, чем мужчины, добавила юрист.

«Я надеюсь, что у Павла была просто некая вспышка агрессии. Он отойдет, и все наладится. <...> Возможно, у Павла была эмоциональная ошибка, которую можно простить», — объяснила она.

Юрист выразила надежду, что актер извинится перед супругой и достойно преодолеет этот конфликт.

«Что касается Агаты, то лично я всегда готова ей помочь», — заключила она.

Как напоминает телеканал «360», актриса и модель Муцениеце ранее с мобильного матери записала видеообращение к фанатам, в котором со слезами на глаза рассказала о неадекватном поведении супруга. По словам девушки, Прилучный забрал у нее телефон, довел детей до слез, избил ее и пытался выгнать семью из дома.

В феврале пара после девяти лет брака решила развестись. Муцениеце подчеркивала, что это обоюдное желание, но у нее все еще остались чувства к супругу. Актеры воспитывают сына Тимофея и дочь Мию.