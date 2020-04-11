Мясников заявил, что человечеству придется жить с новым коронавирусом

Москва, 11 апреля. Коронавирус нового типа, который спровоцировал мировую пандемию, навсегда останется с человечеством. Об этом в субботу заявил врач Александр Мясников, выступая на YouTube-шоу Владимира Соловьева.

«COVID-19 теперь уже пришел навсегда, он больше не уйдет. Как его собратья коронавирусы вызывают ОРЗ во всем мире, так и он присоединился к этим шести видам человеческого коронавируса, и теперь у нас их семь», — отметил он.

Медик также предсказал приход второй волны эпидемии, которая, вероятнее всего, накроет не только Россию, но и другие страны мира. Однако впоследствии у людей выработается коллективный иммунитет, и коронавирус перейдет в разряд обычных сезонных заболеваний.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.