Власти Сирии продлили карантин в стране

Дамаск, 11 апреля. Правительство Сирии из-за распространения коронавирусной инфекции приняло решение продлить карантин в стране.

Согласно распоряжению властей, школы и университеты в стране будут закрыты до 2 мая.

В Сирии еще в конце марта ужесточили меры по борьбе с COVID-19. Правительство ввело комендантский час, ограничило передвижение между провинциями, установило карантин в учебных учреждениях и усилило дезинфекцию улиц. Были закрыты практически все заведения, кроме продуктовых магазинов.

Согласно последним данным, в Сирии зафиксировано 25 случаев заболевания коронавирусом нового типа, два человека скончались.

В целом, инфекция, вспышка которой произошла в Китае в конце прошлого года, охватила уже почти все страны мира, ее жертвами стали около 105 тысяч человек, заразились свыше 1,7 миллиона. Многие государства приняли решение закрыть границы и ввести на своей территории карантин.