Террористы ПНС пытаются прорваться через оборону ЛНА в районе Аль-Машруа

Триполи, 11 апреля. Ливийцы сообщили о новых ударах с позиций террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и протурецких группировок. Боевики сконцентрировали усилия на прорыве линии обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Аль-Машруа.

На юго-восточном направлении от Триполи под артобстрелом турецких радикалов оказались жилые кварталы района Айн Зара. Пользователь Twitter сообщил, что снаряды падают недалеко от мечети Аль-Кахили. Помимо этого, радикалы вновь применили турецкую артиллерию, размещенную в районе Ас-Сабиа.

Регулярные обстрелы террористов поддерживаются турецкими беспилотниками, с помощью которых джихадисты получают разведданные и наносят удары по удаленным объектам. Одним из наиболее крупных пунктов по управлению БПЛА стал аэропорт «Митига», который боевики при помощи ВС Турции переоборудовали в военную базу. Местные жители в Twitter рассказали о еще одном запуске беспилотника с этой базы. Ранее ЛНА подтвердила, что военным удалось уничтожить два БПЛА террористов.

На южном направлении от ливийской столицы в районе Аль-Машруа террористы ПНС организовали массированную атаку, попытавшись пробиться через защитные силы ЛНА. Ливийские СМИ сообщили, что в этой локации наблюдаются интенсивные боестолкновения. Помимо этого, восточнее Аль-Машруа на направлении Салах ад-Дин боевики открыли огонь по позициям Ливийской национальной армии, об этом рассказал пользователь Twitter.

Джихадисты задействовали авиацию, пытаясь нанести максимальный урон технике ЛНА. ВВС ПНС атаковали армию Халифы Хафтара в районе Тининай, расположенном южнее Бани Валид. Отмечается, что боевики уничтожили несколько единиц техники ЛНА.