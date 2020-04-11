Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах. События дня. ФАН-ТВ

Правительство расширило перечень отраслей экономики, сильнее всего пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Теперь раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области показа кинофильмов. Кроме того, в перечень включен новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», по позиции «Стоматологическая практика». Таким образом, стоматологические клиники и кинотеатры теперь смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства. Включить в список именно эти отрасли премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложил глава Минэкономразвития Максим Решетников . В частности, для них проведение налоговых проверок, а также проверок соблюдения валютного законодательства продлили до 31 мая. Кроме того, правительство упростило порядок представления компаниям отсрочек и рассрочек по уплате налогов и взносов.

Полицейские контролируют передвижение транспорта и уточняют причину въезда в Москву. Об этом сообщил столичный главк МВД. Стражи порядка круглосуточно патрулируют все районы столицы. Увеличена численность нарядов в связи с мерами предотвращения коронавирусной инфекции. Напомним, для предотвращения дальнейшего распространения инфекции дни с 1 по 30 апреля объявлены нерабочими. Столичные полицейские получили новые инструкции в связи с дополнительными ограничениями. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина , с 13 по 19 апреля передвигаться по Москве можно только при наличии цифрового пропуска. Правоохранители будут патрулировать спортивные и детские площадки, водоемы, парки, городские скверы и кладбища, дворы и автостоянки, гаражные кооперативы и другие соцобъекты. В столице, согласно данным оперативного штаба, сложилась неблагополучная обстановка: коронавирусом заражены почти 9000 (8852) человек, 58 — умерло и 499 — выздоровели. МВД призывает граждан проявлять сознательность, соблюдать режим самоизоляции и другие установленные ограничения. Стараться не покидать дом без крайней необходимости, отказаться от невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения.

Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах

Первый этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции проведут на 60 добровольцах. Об этом сообщил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. Клинические испытания проведут на здоровых добровольцах в соответствии с утвержденным протоколом. По словам Максютова, желающих много, звонки поступают со всех концов России, добровольцы хотят первыми получить защиту от COVID-19.

«На первом этапе клинических исследований они будут проведены на 60 добровольцах. Они уже сформированы. И в том числе есть желающие среди самих разработчиков этих вакцин, поскольку они уверены и в эффективности, и в безопасности», — сказал Максютов.

Сейчас препарат от коронавируса тестируют на животных, но уже в мае могут начаться испытания на людях. Общее число выявленных зараженных COVID-19 в мире по состоянию на утро 11 апреля достигло уже более 1,7 миллиона человек, погибли свыше 102 тысяч, выздоровели — около 378 тысяч человек.