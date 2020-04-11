Фанаты набросились на разгуливающую по улицам больную Борисову

Москва, 11 апреля. Известная телеведущая Дана Борисова перепугала поклонников и своих знакомых состоянием своего здоровья. Сперва у девушки случился приступ кашля, когда она снимала сторис в Instagram, после этого она и вовсе перестала выходить на связь.

Телеведущий Андрей Малахов, обеспокоенный состоянием своей коллеги, выслал к ней своих помощников, которые целый час простояли у закрытой двери, а другие звездные знакомые оборвали телефон. В конечном итоге Дана успокоила всех, написав пост в Instagram, в котором рассказала, как она проводит время на карантине.

Выяснилось, что телеведущая встает в 6 утра, а потом 3 часа гуляет с собакой. Борисова выложила селфи, в котором она предстала перед фанатами в одной ночнушке и без всякого макияжа. Она заранее дала гневную отповедь наиболее скептичным подписчикам, которые критикуют ее за внешность. Кроме того, Дана заявила, что в ближайшие три дня будет сниматься в спецпроектах федеральных каналов и попросила ее не терять.

«Таких как я не много в эти карантинные, скучные дни, кто встает ровно в 6 утра, чтобы сделать любимой Мишель разбавленный укол амоксиклава, а после этого идет гулять на три часа и записывает миллион сториз с чистым, ненакрашенным и не отечным в 43 года лицом», — сообщает она.

Борисова также передала привет Андрею Малахову, который проявил к ней заботу, признавшись, что она его безумно любит.

Отметим, что подписчики не оценили кипучую деятельность телеведущей, неуместную в условиях карантина. Они набросились на Дану, напомнив ей, что разгуливать по улицам во время эпидемии нельзя. Хоть Борисова и сделала тест на коронавирус после приступа кашля, результатов она еще не получила.