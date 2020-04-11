Плющенко объяснил, зачем «издевается» над сыном во время тренировок

Москва, 11 апреля. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на критику в свой адрес и объяснил, зачем «издевается» над сыном Александром во время тренировок.

Плющенко периодически публикует видео с ребенком, из которого собирается сделать звезду фигурного катания. На одном из недавних роликов Саша учился садиться на шпагат. Но растяжка давалась ребенку не просто, в один момент он не выдержал и закричал от боли. Плющенко, несмотря на это, продолжил занятие.

На фигуриста и его супругу, музыкального продюсера Яну Рудковскую, посыпался шквал критики. Но звездную пару нападки, по их словам, не задевают. Плющенко объяснил, что они с сыном ставят перед собой высокие цели, достичь которые можно только трудом. Именно поэтому на тренировках мальчик выкладывается по максимуму.

Фигурист заметил, что его часто критикуют люди, не занимавшиеся спортом профессионально. А, значит, они не могут быть компетентными в этом вопросе, заключил Плющенко.

«Чтобы достичь результата, нужно очень много пахать. <…> Это действительно адский труд, когда надо делать какие-то вещи через не могу», — подчеркнул он.

Недавно Рудковская рассказала, что они с мужем планируют пополнение в семействе, но для рождения второго ребенка им придется прибегнуть к услугам суррогатной матери. Продюсер призналась, что состояние здоровья не позволяет ей забеременеть во второй раз.