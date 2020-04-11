Экономист объяснил, почему власти РФ не раздают деньги пострадавшему от COVID-19 бизнесу

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов объяснил, для чего российские власти составили и расширили перечень отраслей экономики, больше всего пострадавших от пандемии COVID-19, и почему государственная поддержка для них не будет заключаться в раздаче денег.

Правительство РФ расширило перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали от коронавируса, дополнив раздел «Культура, организация досуга и развлечений» кинотеатрами и внеся новый раздел «Деятельность в области здравоохранения», который содержит пункт «Стоматологическая практика». Экономист и политолог объяснил, для чего это сделано.

Изначально список отраслей, наиболее пострадавших из-за COVID-19, был следующим: автомобильные и авиаперевозки; культура, досуг и развлечения; организация конференций и выставок; фитнес и спорт; турбизнес и гостиницы; общепит; дополнительное образование; салоны красоты, ремонт и другие бытовые услуги.

Как объяснил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, этот список создан, чтобы правительство имело картину происходящего в экономике и понимало, что и в какой степени обвалилось.

«На основе этого списка можно разрабатывать план перезапуска экономики: перезапуска инвестиционного цикла, торговли, потребления, сферы строительства и рынка недвижимости. Вот, для чего нужен этот список отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Василий Колташов. — Список позволяет увидеть масштаб случившегося и понять, что меры частного порядка, вроде «А давайте дадим всем денег!», не приводят к преодолению кризиса».

По словам экономиста, если представить, что власти РФ вдруг решат поддержать деньгами всех, кто находится в этом списке, то это не поможет выровнять экономическую ситуацию.

«Видя эти списки, нужно работать совершенно по-другому. Они нам показывают, что сфера услуг сколлапсировалась, потребление сжалось, что доходы домашних хозяйств сокращаются. В этой ситуации растет запрос на денежные резервы, то есть люди стараются экономить и копить, тратя деньги более аккуратно, и пережидать кризис. А кризис будет длиться. И нужно, чтобы в экономике из какой-то точки вновь начал расти спрос. Сперва государство должно дать импульс одним сферам. Я думаю, что это будет строительство и приобретение жилья. Особенно включение в приобретение жилья новых групп населения — например, медиков и учителей. И за этими отраслями выползут все сферы — от маникюрных салонов до зубных врачей, потому что никак иначе они из кризиса не выйдут, потому что они вторичны, а первично производство, удовлетворяющее базовые потребности отдельных людей и общества в целом. В России самый большой запрос — именно на жилье», — объяснил Колташов.

Напомним, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, отраслям, указанным в списке наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии, помогут в первую очередь. Помощь заключается, в частности, в предоставлении отсрочек по налогам, сборам, страховым взносам и так далее.