ВОЗ дала Белоруссии советы по борьбе с коронавирусом

Женева, 11 апреля. Всемирная организация здравоохранения призвала Белоруссию усилить меры по борьбе с эпидемией коронавируса. Рекомендации властям республики озвучил глава миссии ВОЗ в этой стране Патрик О’Коннор.

По его словам, Минску следует принять меры, охватывающие все сообщество, включая обеспечение физического дистанцирования. Тут же он уточнил, что «это не обязательно карантин или комендантский час».

«Мы говорим о том, что нужно учитывать обстоятельства, вирус чему-то нас учит», — цитирует его РИА Новости.

О’Коннор отметил, что в Белоруссии следует прекратить массовые мероприятия и массовый сбор людей. Помимо этого, ВОЗ призвала Минск отказаться от проведения парада Победы 9 мая, подготовка к которому, как пишет «Ридус», идет полным ходом. Об этом ранее доложил замминистра обороны Белоруссии Сергей Потапенко.

По его словам, в республике нормальная обстановка, «проводится комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий». При этом Потапенко добавил, что организаторы все-таки будут «смотреть по развитию обстановки».

В Минздраве Белоруссии сообщают о 2226 случаях заражения коронавирусом. Среди заболевших — 301 медик. Количество летальных исходов достигло 23.

«Федерал Пресс» отмечает, что Белоруссия ранее отказалась закупать партию тестов на COVID-19 у компаний из России. В МИД республики заявили, что Россия должна заниматься своими проблемами. Глава министерства Владимир Макей отметил, что Белоруссия сама начала производить эти тесты.