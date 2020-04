Эксперт рассказал, как Турция «кнутом и пряником» загоняет сирийских наемников в Ливию

Протесты сирийских боевиков против отправки в Ливию затихли, когда их полевого командира взорвали в собственной машине на севере Алеппо. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Не менее 150 боевиков из протурецкой группировки «Лива Султан Мурад» в минувшие несколько дней были вывезены автобусами из Африна в направлении границы Турции, сообщили источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR). На севере Сирии группировка известна многочисленными похищениями и убийствами мирных жителей.

Кроме того, несколько десятков представителей группировок «Лива Сукур аш-Шималь» и «Файлак аш-Шам» вывезли из Джераблуса и Аль-Баба в сборный лагерь, расположенный в районе населенного пункта Хавар-Килис. 10 апреля стало известно, что эти боевики прибыли в Ливию.

По данным «Центра по документации нарушений в северной Сирии», за несколько дней через Хавар-Килис проследовали 18 автобусов с боевиками и членами их семей, которые из северной части Алеппо направлялись в Турцию. Предположительно, семьи боевиков собираются расселить в районе проведения операции «Источник мира», а их самих перебрасывают в Ливию.

SOHR связывает активизацию переброски сирийских боевиков в Ливию с потерями, которые понесли протурецкие группировки в ходе боев на юге Триполи и в районе Мисураты. Количество погибших в Ливии наемников из группировок «Лива аль-Мутасим», «Лива Султан Мурад», «Сукур аш-Шам», «Лива Сулейман Шах» и «Лива аль-Хамза» составило 182 человека.

The Syrian terrorists mercenary Abdul Basit Muddoun Aka Al-Atrash killed by #LNA in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/Na3xRyEpyQ

Общее количество переброшенных в Ливию сирийских наемников оценивается в более чем 7000 боевиков, еще около двух тысяч — сейчас находятся в тренировочном лагере в Турции.

Напомним, Анкара продолжает активно перебрасывать сирийских боевиков в Ливию с апреля 2019 года. Они поддерживают операции вооруженных группировок ПНС, направленные против Ливийской национальной армии.

Схема переброски сирийских наемников получила название «ливийский экспресс». Анкара обещала платить боевикам в Ливии 300 долларов сразу и 2000 ежемесячно, однако, как признаются сами представители вооруженных группировок, с выплатами их обманули.

Отношения между Турцией и воюющими за нее в Ливии группировками становятся все более напряженными.

В конце марта, после серии междоусобных столкновений боевики СНА выступили с протестами против задержки зарплат Анкарой. 8 апреля турки не смогли набрать достаточного количества наемников и вынуждены были приостановить отправку сил в Триполи. В «Лива Султан Мурад» и «Лива Сулейман Шах» подозревают, что их могут обмануть с зарплатой.

В этот же день погиб полевой командир «Лива Султан Мурад» Абу Файзал, брат одного из главарей группировки — неизвестные взорвали его в собственной машине.

Уже 10 апреля новая партия боевиков «Лива Султан Мурад» прибыла в Ливию — очевидно, давление Турции подействовало на наемников СНА.

Группировки «Сирийской национальной армии» находятся на содержании у Турции, и Анкара требует от сирийских боевиков безусловного подчинения. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

Точечные ликвидации нетрудно выдать за внутренние разборки боевиков. Аль-Баб, указал Рожин, остается крайне неспокойным местом — организовать покушение там легко, а найти истинных виновников — куда труднее.

«Пряником» для сирийских боевиков является турецкий «социальный пакет», как назвал условия вербовки Борис Рожин. Семьи террористов вывозят из неспокойных мест в Алеппо и Идлибе и стараются расселить «под присмотром» турецкой армии и разведки в «зоне безопасности» на севере Сирии. Отправляющимся в Ливию членам бандформирований напоминают, что их родные — в руках турецких спецслужб.

Сирийские наемники, многие из которых располагают значительным боевым опытом, являются для Турции дешевым и эффективным инструментом.

Alleged video of TFSA rebels in Tripoli after being sent there by Turkey #Libya pic.twitter.com/NW38qOUkEl