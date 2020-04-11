Панда из Московского зоопарка соскучилась по посетителям. ФАН-ТВ

В связи с коронавирусной пандемией с 17 марта закрылся Московский зоопарк. Многие животные, уже привыкшие к людям, скучают в одиночестве. Панда тоскливо гуляет по вольеру, соблюдая режим полной самоизоляции.

У бамбукового медведя все почти как у людей на карантине: прием пищи, разминка, отдых, поиск новых способов для развлечения, сон. Только солнечные ванны животное может принимать без ограничений, все зависит от погодных условий. В магазин ради прогулки тоже ходить не нужно. Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что панды стали активнее подходить к прохожим, появляющимся на территории учреждения.

«Интерес к людям повысился и у менее социальных животных. Большие панды в природе живут поодиночке, а у нас вполне довольны своими вольерами и предлагаемыми игрушками. Однако сейчас кажется, что им чего-то не хватает», — говорится в сообщении представителей зоопарка в социальной сети Instagram.

Изначально планировалось, что учреждение откроется 10 апреля. Однако в связи с продлением режима полной самоизоляции в столице до 30 апреля, открытие было перенесено на более позднюю дату.