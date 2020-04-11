Зеленский приехал в Донбасс для проверки ситуации с коронавирусом

Киев, 11 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу прибыл в город Покровск Донецкой области (подконтрольная Киеву часть Донбасса), чтобы проверить работу мобильного госпиталя, где содержатся зараженные коронавирусом.

Как сообщают украинские СМИ, после посещения мобильного госпиталя глава государства ознакомился с ситуацией на участке разведения сил Богдановка — Петровское.

Напомним, что на Украине зарегистрировано 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции. Страна ранее приостановила работу образовательных учреждений и метро.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Быстрому распространению заразы способствовало отсутствие естественного иммунитета (с этим видом вируса человечество столкнулось впервые), отсутствие вакцины, запоздалые меры реагирования и высокий уровень глобализации. По словам специалистов, вакцина будет разработана только через 11 месяцев. Отметим, что над созданием вакцины работают многие страны (включая Россию) и организации. Так, например, поиском средства защиты от коронавируса занимается фонд, созданный американским миллиардером Биллом Гейтсом.